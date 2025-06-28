Катализатор может разрушить мотор — как распознать проблему заранее

Каталитический нейтрализатор — незаметный, но ключевой элемент выхлопной системы, от которого зависит не только экологическая чистота, но и стабильная работа двигателя. Особенно важно контролировать его состояние на автомобилях с пробегом или при покупке машины с рук.
К счастью, для базовой проверки катализатора не нужно разбирать полмашины. Современные технологии позволяют сделать это быстро, самостоятельно и без автосервиса.
Катализатор нейтрализует вредные компоненты в выхлопе. Но когда он выходит из строя, страдает вся система:
Ремонт в таком случае может вылиться в дорогостоящую переборку двигателя.
На большинстве современных машин установлены два кислородных датчика:
Первый зонд следит за составом выхлопа на выходе из двигателя, второй — проверяет, насколько хорошо катализатор "дожигает" остатки. Если катализатор работает как надо, их показания будут отличаться. Если он мёртв — графики становятся практически идентичными.
Что потребуется для быстрой проверки:
После подключения выберите отображение показаний обоих датчиков.
Если катализатор исправен:
Если катализатор не работает:
Во многих приложениях есть функция мониторинга. В этом разделе можно найти параметр "эффективность катализатора" — приложение покажет, прошёл ли нейтрализатор самодиагностику. Это самый простой и быстрый способ понять, есть ли отклонения.
Проверка катализатора — дело пары минут. Она поможет не только сохранить ресурс двигателя, но и избежать серьёзных последствий. Особенно полезна такая диагностика при покупке авто: часто продавцы скрывают удаление катализатора, маскируя ошибку. Минимум времени и затрат — максимум пользы. Всё, что нужно — смартфон, адаптер и немного внимательности.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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