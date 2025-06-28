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Секретный враг в баке: как некачественное топливо увеличивает расход

2:44
Авто

Многие водители замечают странную закономерность: после одной заправки машина едет как обычно, а после другой — стрелка уровня топлива падает заметно быстрее. Это не иллюзия и не придирчивость. Разница в расходе может быть связана с конкретным составом бензина, и причины кроются в физике, химии и, к сожалению, в недобросовестности некоторых АЗС.

Заправка автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Заправка автомобиля

Плотность бензина имеет значение

Чем выше плотность топлива, тем больше энергии выделяется при сгорании. Соответственно, двигателю нужно меньше бензина, чтобы выполнить ту же работу. Но если бензин разбавлен — а на некоторых заправках это именно так — плотность падает, топливо сгорает менее эффективно, и расход начинает расти.

Разбавление может происходить различными примесями, которые не видны невооружённым глазом, но чувствительно отражаются на динамике и экономичности.

Лёгкие фракции и испарение

Особенно летом, когда жара усиливает испарение, топливо с большим количеством лёгких фракций уходит быстрее. Автомобиль буквально "вдыхает" пары бензина, не получая нужной дозы энергии. Такие фракции нередко используются для удешевления топлива, но страдает в итоге водитель — растёт расход и падает эффективность.

Также на некоторых АЗС применяются временные присадки, которые лишь кратковременно улучшают свойства бензина, но при длительном использовании могут навредить мотору.

Как распознать плохое топливо

Будьте внимательны к деталям. Вот на что стоит обращать внимание:

  • расход: если после заправки машина проезжает меньше, чем обычно — это повод задуматься;
  • цена: подозрительно дешёвое топливо — почти всегда компромисс с качеством;
  • чек: сохраняйте и сверяйте объём и пробег;
  • запах: резкий химический или неприятный аромат — сигнал о добавках;
  • осадок и мутность: хороший бензин прозрачен, без примесей и сгустков.

Для более уверенной проверки можно использовать тест-полоски — они определяют наличие нежелательных добавок, воды и тяжёлых примесей.

Заправляйтесь с умом

Лучшее решение — выбрать одну-две проверенные АЗС, которым вы доверяете. Крупные сети с репутацией чаще соблюдают стандарты, чем мелкие безымянные станции.

Изучайте отзывы, сверяйтесь с рейтингами в специализированных приложениях, и не бойтесь "проголосовать колёсами" — сменить заправку, если что-то пошло не так. Внимательность — это не паранойя, а способ сэкономить топливо, сохранить двигатель и снизить расходы в будущем.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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