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Пробки разрушают мотор медленно, но уверенно: как не допустить беды

3:00
Авто

Плотный трафик, бесконечные торможения и стояние в заторе — повседневная реальность для миллионов водителей в крупных городах. Кажется, двигатель в пробке почти не работает, ведь автомобиль стоит. Но на самом деле в эти моменты он подвергается одной из самых незаметных, но разрушительных нагрузок.

Двигатель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Двигатель

Что происходит под капотом

Длительная езда в режиме "торможение — старт" нарушает оптимальный процесс сгорания топлива. Смесь не успевает полностью сгорать, образуя сажу и нагар. Эти частицы действуют как мелкий абразив, оседая на клапанах, свечах, поршнях, форсунках и даже в системе впуска. В перспективе это приводит к износу и падению эффективности работы двигателя.

Кроме того, в пробках снижается концентрация кислорода в воздухе из-за плотного потока выхлопов. Это усугубляет проблему неполного сгорания топлива и способствует образованию дополнительных загрязнений.

Сажа в масле — медленный яд

Образовавшиеся твёрдые частицы со временем попадают в систему смазки. Сажа засоряет масляные каналы и фильтры, может оседать на лопатках турбины и внутри системы EGR. Моторное масло окисляется, разрушается на молекулярном уровне, теряет вязкость и защитные свойства. Даже если внешне масло выглядит чистым, оно может быть уже бесполезным.

Особенно быстро это происходит в жару, когда система охлаждения и так перегружена, а в пробках приток воздуха минимален.

Катализатор под ударом

Каталитический нейтрализатор эффективно работает только при высокой температуре — выше 350 °C. В режиме холостого хода и коротких поездок он часто не прогревается до нужного уровня. Сажа накапливается, давление растёт, и нейтрализатор начинает разрушаться. В тяжёлых случаях частицы керамики попадают в цилиндры, вызывая серьёзный износ или даже повреждение двигателя.

Перегрев — реальный риск

Система охлаждения в городском трафике работает в экстремальных условиях. Если радиатор загрязнён, вентилятор ослаблен, а термостат срабатывает с опозданием — перегрев не заставит себя ждать. При перегреве масло теряет вязкость ещё быстрее, а двигатель работает фактически без защиты.

Как сохранить мотор в пробках

Главное правило — не экономить на обслуживании. В условиях городской езды необходимо:

  • чаще проверять и менять моторное масло,
  • выбирать масла с высокой термостабильностью и стойкостью к окислению,
  • использовать фильтры высокого качества,
  • не пренебрегать диагностикой системы охлаждения и выхлопа.

Плотный трафик — это не просто неудобство, а реальная нагрузка на мотор. И чем внимательнее вы относитесь к профилактике, тем дольше двигатель будет работать стабильно.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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