Чище не станет, пока не уберёте здесь: самый грязный элемент машины оказался не тем, что вы думали

Исследование показало, сколько бактерий скапливается на руле автомобиля

Автомобиль может блестеть снаружи и даже внутри, но есть элемент, который остаётся буквально рассадником бактерий. Британское издание Express опубликовало исследование, которое многих заставит задуматься: самое грязное место в салоне — это вовсе не коврики и не ручки дверей. Это рулевое колесо.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мойка машины

Грязнее, чем туалет

Эксперт по детейлингу Джеймс Тейлор, владелец элитной автомойки, утверждает: руль — лидер по скоплению грязи и бактерий в машине.

"Вы не сможете прожить неделю, не помыв руки. Но при этом водители месяцами не протирают поверхности, к которым прикасаются каждый день", — говорит Тейлор.

Концентрация микробов на руле просто шокирует — сотни бактерий на каждый квадратный сантиметр. Для сравнения, руль в разы грязнее, чем мобильный телефон, клавиатура компьютера или сиденье унитаза в общественном туалете.

Почему руль такой грязный

Ответ прост: это самая часто используемая деталь. Руки далеко не всегда чистые — после похода в магазин, поездки на заправку или посещения кафе бактерии с кожи моментально оседают на поверхности.

Особенность ещё и в том, что руль накапливает не только грязь и пыль, но и кожное сало, пот, остатки пищи и напитков, которые остаются невидимыми для глаза. Снаружи он может казаться чистым, но реальная ситуация намного хуже.

Опасность для здоровья

Невидимые загрязнения представляют реальную угрозу. Особенно для людей с ослабленным иммунитетом, аллергиков и детей.

Микроорганизмы, скопившиеся на рулевом колесе, способны вызывать пищевые отравления, респираторные заболевания и кожные инфекции. Даже если иммунитет справляется, постоянный контакт с грязным рулём — это хроническая бактериальная нагрузка на организм.

Ошибка большинства водителей

Проблема в том, что во время стандартной мойки автомобиля салону, а тем более рулю, уделяют минимум внимания. Внешне машина выглядит чистой, но руль при этом может быть буквально покрыт невидимым слоем грязи.

Джеймс Тейлор вспоминает случай с дорогим Bentley: снаружи автомобиль сиял, но при химчистке выяснилось, что руль был невероятно загрязнён.

Как правильно ухаживать за рулём

Решение простое: руль нужно протирать регулярно, а не от случая к случаю. Подойдут специальные антибактериальные салфетки для интерьера или мягкие тканевые салфетки с безопасными чистящими средствами.

Вот основные правила ухода за рулевым колесом:

Протирайте руль не реже одного раза в неделю.

Используйте специальные антибактериальные средства для салона.

После чистки обязательно давайте рулю полностью высохнуть.

Не забывайте обрабатывать рычаг коробки передач, кнопки, дверные ручки и мультимедийные панели.

При профессиональной мойке требуйте уделить внимание не только кузову, но и салону — особенно рулю.

Не стоит забывать: во влажной среде бактерии размножаются ещё быстрее, поэтому важно не только убрать загрязнения, но и удалить влагу.

Руль — это не просто элемент управления, а один из главных источников бактерий в салоне. Поддерживать его чистоту так же важно, как и мыть руки. Это простое действие способно защитить здоровье водителя и пассажиров.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

