Ремень ГРМ вот-вот порвётся: эти сигналы нельзя игнорировать

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Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) — деталь, которую не видно, но она определяет весь ритм работы двигателя. Он соединяет в единое целое коленвал и распредвал, синхронизируя открытие и закрытие клапанов. Малейший сбой — и двигатель рискует стать жертвой внутренних столкновений.

Фото: Freepik by standret Автосервис

Многие водители вспоминают о ремне слишком поздно — когда мотор уже заглох и не подаёт признаков жизни. А ведь обрыв ремня ГРМ может привести к деформации клапанов, повреждению поршней и необходимости полного капитального ремонта.

Потеря тяги и запуск с капризами

Если мотор стал запускаться не с первого раза, работает неравномерно, теряет динамику или "троит" на холостом ходу — стоит насторожиться. Изношенный ремень может перескочить на зуб или два, нарушив синхронность фаз. Это влияет на работу зажигания и впрыска топлива, вызывает вибрации, повышает расход и может даже привести к детонации.

Посторонние звуки — тревожный сигнал

Ремень ГРМ должен работать тихо. Любой посторонний звук — от лёгкого свиста до лязга или скрежета — сигнал к немедленной проверке. Особенно если шум нарастает с оборотами. Причиной могут быть смещение ремня, износ натяжного ролика или проблемы с водяным насосом.

Визуальный износ: осмотр не помешает

Если есть доступ, не поленитесь осмотреть ремень. Обратите внимание на:

трещины на поверхности;

торчащие нити или ворс;

стертые или повреждённые зубья;

следы масла или расслоения.

Любой из этих признаков — повод немедленно заменить ремень. Даже если он "ещё не порвался", работать в таком состоянии он не должен.

Съезд ремня — невидимая опасность

Иногда ремень начинает смещаться в сторону. Это может быть вызвано перекосом роликов, износом подшипников или неправильной установкой. Такой перекос вызывает неравномерный износ и может привести к разрыву даже при визуально "целом" ремне.

Возраст важнее пробега

Даже если машина редко ездит, со временем резина теряет эластичность и трескается. Пять лет — критический срок даже при низком пробеге. Особенно, если автомобиль хранился на улице — перепады температур, влажность и ультрафиолет ускоряют старение.

Не стоит испытывать судьбу

Ремень ГРМ не прощает ошибок. Его обрыв — это не просто поломка, а, возможно, самая дорогая неисправность в двигателе. Проверять его состояние регулярно, менять вовремя и не откладывать обслуживание — проще и дешевле, чем потом восстанавливать весь мотор.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

