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Моторы стали меньше, а требования к маслу — выше: причина удивит

3:08
Авто

За последние 25 лет автомобильная промышленность кардинально изменилась. Двигатели стали компактнее и мощнее, нормы выбросов — строже, а владельцы машин — требовательнее. Всё это отразилось и на моторных маслах: теперь от них ждут не просто смазки, а целого комплекса функций. Как именно масла эволюционировали под давлением современных реалий?

Моторное масло
Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Моторное масло

Меньше объём — больше вызовов

Современные двигатели — это чаще всего небольшие по объёму, но мощные турбированные установки с непосредственным впрыском. Сегодня те же 150 л. с. можно получить не от тяжёлого V6, а от полуторалитрового "турбо". Но у компактности есть обратная сторона: повышенные нагрузки на цилиндры, давление и температура внутри мотора растут, что предъявляет повышенные требования к маслу.

Теперь оно должно работать устойчиво даже в экстремальных условиях: защищать от износа и перегрева, препятствовать образованию отложений, сохранять стабильную вязкость при температурных колебаниях и мгновенно адаптироваться к динамичным режимам работы.

Экология требует нового подхода

Экологические стандарты ужесточаются: всё больше автомобилей оснащаются сажевыми фильтрами, катализаторами и системами доочистки газов. Для таких агрегатов стандартные масла уже не подходят — они могут повредить дорогостоящие системы. Выход — использование так называемых Low SAPS масел, с пониженным содержанием сульфатной золы, серы и фосфора.

Именно эти компоненты приводят к забиванию фильтров и отравлению катализаторов. Современные малозольные масла создаются по особым технологиям и обеспечивают не только экологическую чистоту, но и защиту самого двигателя, продлевая срок службы узлов.

Дольше — не всегда лучше

Городской цикл, пробки и частые остановки приводят к тому, что двигатель работает в тяжёлых условиях. Производители авто всё чаще указывают: при таком режиме интервал замены масла следует сокращать.

Тем не менее, водители хотят сократить частоту обслуживаний. Решение — полностью синтетические масла с высокой термостабильностью и прочной структурой, которые выдерживают длительные интервалы без потери свойств. Такие составы встречаются в линейках премиум-класса и создаются с учётом всех актуальных требований. Но даже в этом случае важно строго соблюдать рекомендации автопроизводителя.

Современное масло — это инженерия

Сегодня моторное масло — это результат точных инженерных расчётов. Оно должно быть совместимо с современными моторами, сохранять стабильность в условиях высоких нагрузок, соответствовать экологическим нормам и обеспечивать максимальную защиту.

Формулы новых масел базируются на очищенных базовых фракциях и усиленных пакетах присадок. Всё это работает на одну цель — продлить срок службы двигателя и сохранить его эффективность на долгие годы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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