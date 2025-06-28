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Переход на 98-й бензин: когда это работает, а когда просто выброшенные деньги

3:00
Авто

Почти каждый автовладелец хоть раз стоял у бензоколонки в раздумьях: что залить — 92, 95 или, может, 98? Логика подсказывает, что "чем выше цифра, тем лучше". Вокруг премиальных бензинов ходит множество слухов: якобы они чище, экономичнее, мощнее. Но давайте разберёмся, так ли это на самом деле.

заправка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
заправка

Что означает октановое число

Октановое число — это не показатель качества или "крутизны" топлива. Оно отражает устойчивость бензина к детонации, то есть к самопроизвольному воспламенению смеси в цилиндрах. Чем выше октановое число, тем стабильнее поведение топлива под высокой нагрузкой.

Вот почему автомобили с турбонаддувом или спортивные модели требуют 95 или 98 — их моторы работают при повышенном давлении и температуре, где устойчивость смеси к детонации особенно важна.

Подходит ли обычный 92-й

Для большинства современных автомобилей с атмосферными моторами вполне допустим 92-й бензин. Такие двигатели, а также их электронные блоки управления настроены именно под это топливо. Они спокойно справляются с задачами и на трассе, и в городе, не теряя в ресурсе и надёжности.

Премиум-бензин — стоит ли переплачивать

Если ваш двигатель не рассчитан на 95-й или 98-й, использование такого топлива не принесёт ощутимой пользы. Ни прироста мощности, ни снижения расхода, ни улучшения динамики вы не почувствуете. Современные системы управления подстраиваются под используемое топливо, но не превращают двигатель в спортивный только от того, что в баке бензин подороже.

А что с очисткой двигателя

Это один из самых живучих мифов. Считается, что "высокооктановое" топливо очищает мотор. Но октановое число не имеет никакого отношения к моющим свойствам. Бензин может быть и 98-м, и при этом совершенно не защищать двигатель от загрязнений.

Очистка мотора зависит от качества конкретного топлива, наличия специальных присадок и, главное, регулярного обслуживания. Если вы действительно хотите заботиться о моторе — следите за ТО, меняйте фильтры и при необходимости используйте сертифицированные добавки.

Думайте рационально

Заливать премиум-бензин "на всякий случай" — это выброшенные деньги, если автомобиль в нём не нуждается. Производитель всегда указывает рекомендованное топливо — и лучше следовать именно этим рекомендациям.

Высокооктановый бензин не улучшает характеристики двигателя, не продлевает его ресурс и не заменяет техобслуживание. Он просто выполняет свою функцию — устойчиво работать в условиях, где это необходимо. Всё остальное — мифы и маркетинг.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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