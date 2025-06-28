Современные аккумуляторы и бетон: реальная угроза или пережиток прошлого

2:50 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие водители по-прежнему подстилают под автомобильный аккумулятор кусок картона или фанеры, особенно если батарею хранят в гараже на бетонном полу. Эта привычка уходит корнями в прошлое, когда бытовало мнение: бетон "высасывает" заряд из аккумулятора.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильный аккумулятор

Откуда взялась такая идея? Всё дело в старых типах батарей. Ранние модели действительно страдали от влаги: бетонные полы часто были влажными, а корпуса аккумуляторов — пористыми. Влага проникала внутрь, вызывала токовые утечки и ускоряла разряд. В те времена такой страх был оправдан.

Современные материалы — другие правила

Сегодня аккумуляторы делают из прочного пластика, например, полипропилена или поликарбоната. Эти материалы не пропускают влагу, не подвержены внешним воздействиям и не проводят ток. Поэтому хранение батареи на бетонном полу больше не несёт никакой опасности.

Можно уверенно сказать: бетон не разряжает аккумулятор. Миф окончательно устарел, а привычка подкладывать под батарею фанеру — лишь отголосок прошлого.

Что действительно вредит аккумулятору

Хотя бетон безопасен, есть другие факторы, которые действительно влияют на ресурс аккумулятора: Температура хранения. Повышенные температуры ускоряют саморазряд. Подъём всего на 10 °C может вдвое увеличить скорость потери заряда. Поэтому важно держать батарею в прохладе, вдали от источников тепла и солнечного света.

Мороз и разряд. Разряженный аккумулятор, оставленный на сильном морозе, может повредиться — корпус трескается, пластины сульфатируются. Чтобы этого избежать, батарею нельзя хранить полностью разряженной в холоде.

Отсутствие подзарядки. Даже при правильном хранении аккумуляторы теряют заряд. Чтобы избежать глубокой разрядки и сульфатации, их нужно периодически подзаряжать — примерно раз в несколько месяцев.

Срок хранения и тип аккумулятора

Срок хранения зависит от типа батареи. Стандартные свинцово-кислотные аккумуляторы без подзарядки теряют заряд быстрее, чем AGM-модели. При соблюдении условий и регулярной подзарядке батарея может спокойно пролежать от года до нескольких лет без потери ресурса.

Безопасное хранение — без фанеры

Главное — обеспечить аккумулятору чистое, сухое и прохладное место, контролировать уровень заряда и не оставлять его надолго разряженным. Всё остальное — не больше, чем следование мифам. Современные аккумуляторы спокойно переносят бетон и не нуждаются ни в картоне, ни в фанере.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

