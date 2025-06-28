Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Восток в огне: ВСУ потеряли сотни человек за одни сутки
Охота без яда: приправа, от которой грызуны бегут, как от огня
Стоит, не моргает, не пьёт неделю — и всё равно выживает: как он это делает
Разгром тылов ВСУ: Россия нанесла удар по производству дронов
Гости сметут за 10 минут: салат с крабовыми палочками, но без крупы
155 бойцов за сутки: Россия громит ВСУ на харьковском фронте
США разрывают переговоры с Канадой после удара по американским IT-компаниям
Названы молодые претенденты на роль Бонда — продюсеры отсеяли стариков
Ваши пароли исчезнут в августе: Microsoft запускает новую систему

Chery Tiggo 4 с ручной коробкой: громкий запуск без машин

3:16
Авто

Chery объявила о старте продаж компактного кроссовера Tiggo 4 с механической коробкой передач на российском рынке. В официальном сообщении отмечалось, что автомобиль "уже доступен у официальных дилеров". На практике это оказалось преждевременным: ни в одном из дилерских центров, с которыми удалось связаться, реальных автомобилей в наличии не оказалось.

Chery Tiggo 4 Pro
Фото: Own work by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Chery Tiggo 4 Pro

В одном из салонов пояснили: речь идёт скорее о рекламном анонсе, направленном на привлечение внимания. Когда появятся первые экземпляры с "механикой", пока неясно. Ответ один — "ждём".

На складе — прошлое поколение

Тем, кто всё же хочет приобрести Tiggo с "ручкой", предлагают обратить внимание на прошлую версию — Tiggo 4 Pro. В продаже ещё остаются модификации с 5-ступенчатой МКП и 113-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,5 литра. Базовая цена таких автомобилей — 1,95 млн рублей, с учётом выгод — от 1,73 млн.

Однако спрос на такие версии невелик. В столичном регионе на Tiggo 4 с "механикой" приходится не более 10% от общего объёма продаж модели.

Почему ручка всё-таки нужна

Несмотря на скромные показатели в мегаполисах, в региональных центрах спрос на автомобили с механической коробкой передач заметно выше. Чем дальше от крупных городов, тем чаще покупатели интересуются именно такими версиями.

Механика и атмосферный двигатель — привычное сочетание для тех, кто ценит простоту, надёжность и минимальные расходы на обслуживание. В бюджетном сегменте такие машины остаются актуальными. По предварительным оценкам, на модификацию Tiggo 4 с МКП может прийтись до 20% всех продаж модели.

Рынок выбирает автомат — но не весь

По данным за первые пять месяцев 2025 года, на автомобили с автоматической трансмиссией пришлось около 70% продаж на российском рынке. Остальные 30% — это "механика".

Chery делает ставку на расширение охвата, предлагая Tiggo 4 с МКП в качестве более доступной точки входа. Ранее покупатели отдавали предпочтение Tiggo 4 Pro, продажи которого стабильно превышали показатели стандартного Tiggo 4 почти в два раза.

Конкуренции между моделями не будет

Чтобы избежать пересечений в линейке, из Tiggo 4 Pro убрали более дорогие комплектации Family и Style. Это освободило пространство для обновлённого Tiggo 4 с "механикой". Модель в новом кузове получила современный дизайн, сохранив при этом конкурентную цену.

Таким образом, Chery сделала разумный шаг, оставив на рынке и доступность, и актуальность модели.

Остальные Чери — без механики

Ожидать появления механических коробок в других, более крупных моделях бренда не стоит. И дело не только в стратегии — технически такая трансформация нецелесообразна и в текущем виде невозможна.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Поливаю этим макароны, картошку и курицу — муж просит добавки: сливочный соус из простых продуктов
Еда и рецепты
Поливаю этим макароны, картошку и курицу — муж просит добавки: сливочный соус из простых продуктов
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Домашние животные
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть Аудио 
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Домашние животные
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет Аудио 
Популярное
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени

На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?

Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Последние материалы
Разгром тылов ВСУ: Россия нанесла удар по производству дронов
США разрывают переговоры с Канадой после удара по американским IT-компаниям
Названы молодые претенденты на роль Бонда — продюсеры отсеяли стариков
Ваши пароли исчезнут в августе: Microsoft запускает новую систему
Этот летний напиток может быть и полезным, и вредным — всё решают 4 детали
Модифицированные отжимания: простой способ прокачать грудь и трицепс без зала
Пара бокалов в неделю — и риск слабоумия вырастает вдвое
Цвет ногтей, способный вызвать зависимость — и не только у тебя
Секретный враг в баке: как некачественное топливо увеличивает расход
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

IntersectionObserver) -->