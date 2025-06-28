Chery Tiggo 4 с ручной коробкой: громкий запуск без машин

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Chery объявила о старте продаж компактного кроссовера Tiggo 4 с механической коробкой передач на российском рынке. В официальном сообщении отмечалось, что автомобиль "уже доступен у официальных дилеров". На практике это оказалось преждевременным: ни в одном из дилерских центров, с которыми удалось связаться, реальных автомобилей в наличии не оказалось.

Фото: Own work by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Chery Tiggo 4 Pro

В одном из салонов пояснили: речь идёт скорее о рекламном анонсе, направленном на привлечение внимания. Когда появятся первые экземпляры с "механикой", пока неясно. Ответ один — "ждём".

На складе — прошлое поколение

Тем, кто всё же хочет приобрести Tiggo с "ручкой", предлагают обратить внимание на прошлую версию — Tiggo 4 Pro. В продаже ещё остаются модификации с 5-ступенчатой МКП и 113-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,5 литра. Базовая цена таких автомобилей — 1,95 млн рублей, с учётом выгод — от 1,73 млн.

Однако спрос на такие версии невелик. В столичном регионе на Tiggo 4 с "механикой" приходится не более 10% от общего объёма продаж модели.

Почему ручка всё-таки нужна

Несмотря на скромные показатели в мегаполисах, в региональных центрах спрос на автомобили с механической коробкой передач заметно выше. Чем дальше от крупных городов, тем чаще покупатели интересуются именно такими версиями.

Механика и атмосферный двигатель — привычное сочетание для тех, кто ценит простоту, надёжность и минимальные расходы на обслуживание. В бюджетном сегменте такие машины остаются актуальными. По предварительным оценкам, на модификацию Tiggo 4 с МКП может прийтись до 20% всех продаж модели.

Рынок выбирает автомат — но не весь

По данным за первые пять месяцев 2025 года, на автомобили с автоматической трансмиссией пришлось около 70% продаж на российском рынке. Остальные 30% — это "механика".

Chery делает ставку на расширение охвата, предлагая Tiggo 4 с МКП в качестве более доступной точки входа. Ранее покупатели отдавали предпочтение Tiggo 4 Pro, продажи которого стабильно превышали показатели стандартного Tiggo 4 почти в два раза.

Конкуренции между моделями не будет

Чтобы избежать пересечений в линейке, из Tiggo 4 Pro убрали более дорогие комплектации Family и Style. Это освободило пространство для обновлённого Tiggo 4 с "механикой". Модель в новом кузове получила современный дизайн, сохранив при этом конкурентную цену.

Таким образом, Chery сделала разумный шаг, оставив на рынке и доступность, и актуальность модели.

Остальные Чери — без механики

Ожидать появления механических коробок в других, более крупных моделях бренда не стоит. И дело не только в стратегии — технически такая трансформация нецелесообразна и в текущем виде невозможна.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

