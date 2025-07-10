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Выглядят красиво, а потом начинаются сюрпризы: чем рискует владелец китайского авто

Эксперты рассказали о минусах китайских машин: надёжность и имидж
2:42
Авто

Привлекательная цена давно стала главным козырем китайских автомобилей. Но за внешней доступностью часто скрываются серьёзные минусы, о которых не принято говорить на рекламных баннерах.

Поломка авто
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Поломка авто

Китайские автопроизводители активно продвигаются на зарубежные рынки, компенсируя падение спроса внутри страны. Однако за пределами Китая многие покупатели всё чаще задаются вопросом: действительно ли стоит экономия тех проблем, которые могут возникнуть в будущем?

Быстро теряют в цене

Самая очевидная проблема — стремительное обесценивание. Автомобили из Китая дешевеют быстрее большинства конкурентов. Причина проста: они изначально не рассчитаны на долгий срок службы.

На вторичном рынке такие машины почти не котируются. Потерять половину стоимости за пару лет — для них норма. Причём это касается даже моделей, которые внешне выглядят вполне современно и богато оснащены.

Проблемы с надёжностью

Низкая надёжность — это уже практически визитная карточка китайских авто. Многие пытаются оправдать этот факт, проводя параллели с японским и корейским автопромом, который тоже когда-то начинал с низкого качества.

Но есть важное отличие: японцы и корейцы довольно быстро научились делать надёжные машины. Китайцы же бьются над этой задачей уже больше двух десятилетий, но ощутимого прогресса добились лишь в дорогих моделях, которые, кстати, уже нельзя назвать бюджетными.

Имидж решает всё

Ещё один существенный минус — восприятие таких машин окружающими. Даже если автомобиль технически неплохой, его китайский шильдик может стать причиной насмешек и предвзятого отношения.

Кроме того, непрестижный имидж напрямую влияет на стоимость при перепродаже. Потенциальные покупатели попросту боятся связываться с китайскими автомобилями — слишком велик риск попасть на дорогостоящий ремонт или быстрое обесценивание.

А что с дизайном

Хотя за последние годы китайцы научились делать красивые автомобили, далеко не все модели могут похвастаться удачным внешним видом. Некоторые по-прежнему выглядят устаревшими или откровенно безвкусными. Для многих покупателей это становится решающим фактором: ведь машина — это не только средство передвижения, но и элемент статуса.

Китайские автомобили действительно привлекают ценой и богатым оснащением. Но за экономию почти всегда приходится платить: потерей денег при перепродаже, постоянными поломками и отсутствием уважения на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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