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Масло на минимуме — это ещё не беда: на самом деле всё сложнее

2:55
Авто

Когда говорят, что моторное масло — это кровь двигателя, это не метафора ради красного словца. Масло действительно питает, защищает и охлаждает мотор, обеспечивая его стабильную и долгую работу. И как в организме снижение объёма крови может вызвать сбои, так и в двигателе уменьшение уровня масла влияет на его состояние.

масло
Фото: Freepik by pressfoto is licensed under Рublic domain
масло

Но что делать, если уровень опустился до нижней отметки на щупе? С первого взгляда — ничего страшного: формально масла достаточно, и оно продолжает выполнять свои функции. Однако это только на первый взгляд.

Почему низкий уровень — уже тревожный сигнал

Когда масла становится меньше, оно начинает циркулировать по системе чаще. А это значит, что оно хуже охлаждается, перегревается и уже не так эффективно отводит тепло. При этом нагрузка на каждый компонент увеличивается, особенно на присадки — химические элементы, защищающие двигатель от загрязнений и износа.

Чем меньше масла, тем больше загрязнений приходится на каждую молекулу присадок. Они расходуются быстрее, и масло теряет свои свойства раньше. Причём скорость этого процесса предсказать невозможно: кто-то спокойно доезжает до следующего ТО, а у кого-то масло начинает "стареть" уже через пару тысяч километров.

Всё зависит от условий

Поведение масла при низком уровне сильно зависит от множества факторов: температуры за окном, интенсивности езды, пробок, манеры вождения, состояния самого двигателя. Чем больше нагрузка на мотор, тем быстрее идёт износ масла и его компонентов. А снаружи это может быть вообще незаметно — двигатель работает, не греется, не шумит.

Но скрытая перегрузка тем и опасна, что даёт о себе знать только тогда, когда последствия уже становятся серьёзными.

Где должен быть уровень масла

Оптимальный уровень — в середине между минимальной и максимальной отметками на щупе. Это — зона надёжности: масло эффективно отводит тепло, присадки не перегружаются, температура в норме, износ минимален.

Когда же уровень падает до минимума, масло ещё справляется со своими задачами, но делает это на пределе возможностей. Именно в этот момент любое изменение условий может стать критичным.

Простая профилактика — реальная экономия

Проверять уровень масла — дело пары минут. Доливка — недорогая, особенно в сравнении с ремонтом перегретого двигателя. Это простая привычка, которая продлевает ресурс машины, снижает риск дорогостоящих поломок и делает поездки спокойнее. Не стоит ждать сигнала от приборов — масло не подаёт тревогу сразу. Лучше не доводить до крайности и держать уровень под контролем заранее.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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