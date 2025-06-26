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Илон Маск предсказал революцию, но Tesla столкнулась с реальностью

4:04
Авто

Tesla вновь оказалась в центре международного внимания, но на этот раз не из-за инноваций.

Илон Маск на заводе Tesla во Фремонте
Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Илон Маск на заводе Tesla во Фремонте

Регулирующие органы США и Франции одновременно начали расследования в отношении компании, сосредоточенные на заявлениях о технологиях автономного вождения и безопасности автомобилей. Это произошло на фоне стремительного снижения продаж и резкого падения прибыли Tesla — минус 71% в первом квартале 2025 года.

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) подтвердило, что проводит проверку сервиса Tesla Robotaxi, недавно запущенного в Остине, штат Техас. Видеозаписи первых поездок, опубликованные пользователями и сторонниками бренда, продемонстрировали несколько нарушений правил дорожного движения. Один из роликов показал, как роботакси делает резкий поворот налево, выезжая на встречную полосу, а затем пересекает двойную сплошную линию.

Хотя запуск в Остине был ограниченным — всего около 10 автомобилей в тестовой зоне, сопровождаемых водителями-наблюдателями — это не помешало регуляторам обратить пристальное внимание на тревожные сигналы. В NHTSA отметили, что не одобряют предварительно новые технологии вождения. Производитель самостоятельно сертифицирует соответствие стандартам, а агентство затем собирает данные, анализирует риски и запускает официальные расследования.

Пока в США изучают потенциальные дефекты, Франция пошла дальше — её Главное управление по конкуренции, защите прав потребителей и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) объявило о принудительных мерах против Tesla. Компанию обвинили в "обманчивой маркетинговой практике", особенно в том, как она рекламировала свои автомобили как полностью автономные. Если Tesla не прекратит подобные заявления, ей грозят штрафы в размере 50 000 евро в день.

Французское расследование началось ещё в 2023 году и охватило широкий спектр нарушений. Среди них — продажа автомобилей без указания дат в договорах, отсутствие действительных квитанций при оплате наличными, отказ от своевременных возвратов по закону о "периоде охлаждения", а также недостаточная информация о способах доставки транспортных средств.

Ситуация усугубляется падением продаж: в январе 2025 года в стране было зарегистрировано всего 1141 автомобиль Tesla — почти в три раза меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Кроме того, в марте возле Тулузы неизвестные сожгли около дюжины Tesla. По данным французских СМИ, это мог быть акт вандализма на почве политической символики, связанной с Илоном Маском. Некоторые владельцы даже подали иски, утверждая, что бренд стал ассоциироваться с "ультраправыми взглядами".

Несмотря на критику, Tesla активно продвигала запуск Robotaxi в Остине. Компания предлагала первые поездки всего за $4.20, называя сервис новым шагом в сторону безопасных и доступных перевозок. Илон Маск охарактеризовал запуск как "огромный успех" и выразил уверенность в том, что технология автономного вождения станет основой будущего компании.

На одной из конференций в апреле Маск заявил: "Я предсказываю, что во второй половине следующего года миллионы Tesla будут работать полностью автономно".

Но эти заявления становятся всё более спорными на фоне усиливающегося давления со стороны регуляторов и реальных проблем на дорогах.

Обе стороны Атлантики указывают на одно: революция автономного транспорта должна сопровождаться не только маркетингом и амбициями, но и доказуемой безопасностью и прозрачностью. Пока что Tesla сталкивается с серьезными вызовами в обоих направлениях.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk; род. 28 июня 1971, Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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