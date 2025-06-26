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Отзыв миллиона авто: какие модели Ford попали под проверку

5:00
Авто

Американский автогигант Ford Motor Company вновь оказался в центре скандала: более миллиона автомобилей отозваны в США из-за потенциально опасных технических неисправностей. Причины отзыва связаны как с механическими, так и с программными проблемами, что существенно увеличивает риск аварий.

Форд
Фото: commons.wikimedia.org by Kevauto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Форд

Согласно данным, представленным в Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA), Ford официально отозвал 2345 автомобилей, включая модели Super Duty F-250, F-350, F-450 и F-550. Особо подчеркивается, что для 25 из них распространяется прямое предупреждение: "Do Not Drive Warning" - "Не садитесь за руль". Это означает, что эксплуатация данных авто до устранения проблемы категорически запрещена.

Ключевая причина столь строгого предупреждения — ошибка при сборке тормозной системы. По заявлению производителя, на некоторых автомобилях могла быть не установлена пружина крепления толкателя усилителя тормозов. В результате этого возможен риск отсоединения толкателя от педали, что чревато полной потерей тормозной функции во время движения.

Такой дефект представляет прямую угрозу безопасности водителя и пассажиров, а также других участников дорожного движения. Помимо риска аварии, автомобили с этой неисправностью не соответствуют федеральным стандартам безопасности транспортных средств — FMVSS 135 и 105, регулирующим требования к тормозным системам легковых машин.

Ford уведомил владельцев затронутых моделей письмами, отправленными 20 июня 2025 года. В письмах настоятельно рекомендуется не использовать автомобили до их осмотра и ремонта у официальных дилеров. Успокаивает одно: все работы будут проведены бесплатно. Сам процесс ремонта, по предварительным данным, должен занять менее половины рабочего дня, однако дилеры предупреждают, что из-за загруженности автомобилей могут быть задержаны дольше.

Этот случай стал лишь частью серии отзывов, с которыми столкнулся автопроизводитель. Всего несколькими неделями ранее Ford был вынужден отозвать почти 1,1 миллиона машин из-за неисправности камеры заднего вида. Проблема заключалась в программном сбое, который мог вызывать зависание или полное отсутствие изображения на дисплее, что особенно опасно при парковке или движении задним ходом.

Отзыв из-за камеры охватил широкий перечень моделей: Bronco, F-150, Edge, Escape (2023-2024 годов выпуска), а также более ранние версии F-серии (2021-2024), Expedition (2022-2024), Transit (2022-2025), Mach-E (2021-2023), Lincoln Nautilus, Ranger (2024), Mustang и Navigator (2022-2024).

В январе 2025 года NHTSA уже выражала обеспокоенность ситуацией: в адрес агентства поступило более 30 жалоб на некорректную работу камер в модели F-150.

Ford сообщил Reuters, что ему известно лишь об одном случае инцидента, вызвавшего незначительное повреждение имущества. Однако этого оказалось достаточно, чтобы инициировать масштабный отзыв.

Еще один повод для беспокойства — новые жалобы владельцев электромобилей Ford Mustang Mach-E. У некоторых моделей, выпущенных в 2021–2025 годах, была выявлена ошибка в системе электронных дверных замков. При низком заряде батареи автомобиль может заблокировать задние двери, заперев пассажиров внутри.

Для устранения этой проблемы Ford предлагает бесплатное обновление программного обеспечения модулей управления силовой установкой (PCM) и вторичного диагностического блока (SOBDMC). Владельцам рекомендуется как можно скорее обратиться к дилерам.

Ситуация подрывает доверие к бренду, особенно на фоне растущей конкуренции со стороны китайских и европейских производителей электромобилей. Параллельно Ford сталкивается с давлением со стороны регуляторов и активистов, призывающих ускорить переход к экологичному транспорту.

Пока Ford старается оперативно устранять неисправности, для миллионов владельцев остается главный вопрос: можно ли доверять современным автомобилям, где сбой одной детали или строки кода может стоить безопасности?

Уточнения

Ford Motor Company, «Форд мотор компани» — американская автомобилестроительная компания. Четвёртый в мире производитель автомобилей по объёму выпуска за весь период существования. Штаб-квартира компании располагается в городе Дирборн в пригороде Детройта в штате Мичиган.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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