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Медики и ГИБДД объединяются: что меняется в 2027 году

2:13
Авто

С 1 марта 2027 года в России вступают в силу изменения в законодательстве, которые расширяют полномочия Госавтоинспекции в вопросах аннулирования водительских удостоверений.

Медицинское обследование
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медицинское обследование

Основная новелла — врачи будут обязаны передавать в ГИБДД информацию о пациентах с диагнозами, которые делают вождение небезопасным. Если водитель не пройдет повторное медобследование в течение трёх месяцев после поступления сигнала, его удостоверение автоматически аннулируется.

Новый порядок, безусловно, повысит безопасность на дорогах — за руль не смогут сесть люди с опасными психическими и физиологическими нарушениями. Однако эксперты предупреждают: люди могут начать избегать посещений врачей, опасаясь, что им "выпишут не только диагноз, но и аннулирование прав". Также есть риск, что некоторые будут заниматься самолечением, игнорируя опасные симптомы.

Существующий перечень медицинских противопоказаний к вождению включает:

  • шизофрению,
  • эпилепсию,
  • умственную отсталость,
  • алкоголизм,
  • наркоманию.

С сентября 2023 года перечень уточнён и приведён в соответствие с международной классификацией болезней. Однако в каждом случае будут оцениваться тяжесть и выраженность заболевания, а не только сам диагноз.

Для эффективного внедрения изменений необходимо:

  • разработать прозрачный механизм направления на обследование,
  • обеспечить подачу данных не только от государственных, но и от частных клиник,
  • исключить влияние субъективных подозрений врача без оснований.

Медицинское сообщество получит больше ответственности, и потому важно обеспечить чёткие критерии оценки состояния водителя.

Главный парадокс нововведений — страх потерять права может привести к тому, что водители будут игнорировать симптомы или лечиться "народными" средствами. Это создаёт риск не только для самих водителей, но и для всех участников дорожного движения.

Правильный подход — не запрет, а разумный контроль и диалог между системой здравоохранения и гражданами.

Уточнения

Новелла в праве (от лат. novellae leges — новые законы) — термин, который используется для обозначения изменений, дополнений или уточнений в законодательстве, которые вносятся в существующие правовые акты. Новелла может касаться как отдельных статей, так и целых разделов закона.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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