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Этот автомобиль стал самым популярным в Европе

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Авто

По итогам мая 2025 года продажи Renault Clio в Европе бьют рекорды.

00 renault clio 1
Фото: commons.wikimedia.org by Benespit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
00 renault clio 1

Так, в конце весны они составили 21 163 машины, на 12% больше, чем в мае прошлого года. Эта модель уже несколько месяцев является европейским бестселлером.

На втором месте- хэтчбек Dacia Sandero, реализация авто выросла на 3%, достигнув 19 948 единиц. На третьем месте находится кроссовер Volkswagen T-Roc с результатом 18 420 проданных автомобилей (-10%).

В пятерку самых популярных также вошли хэтчбек Peugeot 208 (16 485 машин) и Volkswagen Golf (15 987 машин).

Уточнения

Renault Clio — автомобиль класса супермини, выпускаемый французской компанией Renault с 1990 года. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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