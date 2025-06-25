Китаец обиделся на электромобиль: авто принял его разрез глаз за сон за рулём

Китайский водитель был шокирован электромобилем Xiaomi, который устроил ему экстренный курс бодрости.

Фото: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Fisker Ocean

Дело в том, что автомобиль больше 20 раз за поездку требовал от китайца "не отвлекаться от дороги", думая, что он спит из-за его разреза глаз. Система "паниковала", водитель нервничал, а потом пожаловался на поведение автомобиля в дороге.

Неизвестно, отреагировали ли в компании на эту жалобу, сообщает KP. RU.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



