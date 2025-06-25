Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сон на животе — билет в клуб ранних морщин: как спастись
Речь не об автобусе: Михаил Ефремов сдержал слово и нашёл интересную альтернативу автомобилю
Не дайте яблокам упасть: гениальный способ с кирпичами, который работает
Apple против RuStore: что грозит производителям за несоблюдение нового закона
Ripple и SEC: неожиданный поворот в деле XRP криптовалюты — что это значит для инвесторов
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Тайный союзник кошатников: старый продукт творит чудеса в лотке и не только
Секрет успеха для бегунов 50+: как избежать травм и вернуть форму
Кислоты, ретинол и SPF: формула ухода, которая работает против расширенных пор

Китаец обиделся на электромобиль: авто принял его разрез глаз за сон за рулём

Авто

Китайский водитель был шокирован электромобилем Xiaomi, который устроил ему экстренный курс бодрости.

Fisker Ocean
Фото: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Fisker Ocean

Дело в том, что автомобиль больше 20 раз за поездку требовал от китайца "не отвлекаться от дороги", думая, что он спит из-за его разреза глаз. Система "паниковала", водитель нервничал, а потом пожаловался на поведение автомобиля в дороге.

Неизвестно, отреагировали ли в компании на эту жалобу, сообщает KP. RU.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Домашние животные
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку Аудио 
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Красота и стиль
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений Аудио 
В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Экономика и бизнес
В Германии поражены: ставка России на золото сработала Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему
Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему
Последние материалы
Сон на животе — билет в клуб ранних морщин: как спастись
Речь не об автобусе: Михаил Ефремов сдержал слово и нашёл интересную альтернативу автомобилю
Не дайте яблокам упасть: гениальный способ с кирпичами, который работает
Apple против RuStore: что грозит производителям за несоблюдение нового закона
Ripple и SEC: неожиданный поворот в деле XRP криптовалюты — что это значит для инвесторов
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Тайный союзник кошатников: старый продукт творит чудеса в лотке и не только
Секрет успеха для бегунов 50+: как избежать травм и вернуть форму
Кислоты, ретинол и SPF: формула ухода, которая работает против расширенных пор
26 июня: Золотая лихорадка, Бессарабия и Устав ООН
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.