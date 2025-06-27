Бюджет до 2,5 млн рублей: какие китайские кроссоверы стоят своих денег

С каждым месяцем китайские автомобили всё увереннее чувствуют себя на российском рынке. Но среди множества моделей и названий особенно важно понимать, какие из них реально оправдывают свою цену. Портал "Тарантас Ньюс" провёл анализ рынка и собрал тройку бюджетных китайских кроссоверов, которые уже заслужили доверие владельцев и предлагают оптимальный баланс между ценой, качеством и оснащением.

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Binyue Sport на улице в Китае

Chery Tiggo 4 Pro: проверенная универсальность

Цена от 1 730 000 рублей

Этот городской кроссовер радует не только ценой, но и вариативностью. На выбор — несколько комплектаций и два двигателя:

1.5-литровый атмосферник (113 л. с.) с 5-ступенчатой "механикой" — для тех, кто ценит простоту;

1.5-литровый турбомотор (147 л. с.) с вариатором — для тех, кому важен комфорт и динамика.

Все версии — с передним приводом. Отдельного упоминания заслуживает богатое оснащение уже в базе: здесь есть всё необходимое для повседневной езды. Это удобный и надёжный выбор для города и пригорода.

Haval M6: максимум комфорта за разумные деньги

Цена от 2 029 000 рублей

Haval M6 предлагает отличный уровень оснащения и внутреннего простора за свои деньги. Это один из самых сбалансированных кроссоверов по критерию "цена — автомобиль за неё". Под капотом — 1.5-литровый турбомотор (143 л. с.), который работает с:

6-ступенчатой "механикой" — для тех, кто контролирует процесс;

или 7-ступенчатым "роботом" с мокрым сцеплением — для тех, кто ценит удобство и плавность.

Все модификации оснащаются передним приводом. Машина подойдёт как для семейных поездок, так и для ежедневного использования в городе.

Geely Coolray: когда хочется драйва и стиля

Цена от 2 414 990 рублей

Самый дорогой из тройки, но и самый "яркий". Coolray — это про эмоции за рулём, но без ущерба практичности. Под капотом — турбомотор 1.5 л (147 л. с.), разработанный при участии шведских инженеров. Коробка — 7-ступенчатый "робот" с двойным сцеплением, который обеспечивает быструю и чёткую смену передач.

Coolray — городской хэтчбэк в формате кроссовера: он стильный, бодрый и отлично укомплектован уже "с завода". Для тех, кто хочет чего-то больше, чем просто надёжную машину.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

