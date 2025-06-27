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Автомобили загрязняют воздух даже без выхлопа — и это хуже, чем кажется

3:32
Авто

Когда речь заходит об экологии и автомобилях, первым делом вспоминают о вредных выбросах от бензиновых и дизельных моторов. Но реальность оказывается сложнее: всё больше исследований указывают на другой источник загрязнения — тот, что нельзя увидеть, но который буквально витает в воздухе. Это невыбросные загрязнения — частицы, которые образуются при износе шин, тормозов и самого асфальта.

Автомобильое колесо
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомобильое колесо

Электромобили не спасут: загрязнение остаётся

Да, с переходом на электромобили уровень выхлопных газов снижается. Но загрязнение от шин и тормозов — нет. В отчёте EIT Urban Mobility подчёркивается, что в городах Европы такие частицы уже доминируют в структуре загрязнения, связанного с транспортом. В крупных мегаполисах вроде Лондона, Милана и Барселоны их доля достигает 70-90% — и она продолжает расти.

Что такое NEE и почему они опасны

NEE — это non-exhaust emissions, то есть загрязнение не из выхлопа. Оно состоит из микрочастиц, которые выделяются при трении шин по асфальту, торможении и разрушении дорожного покрытия. Самые опасные среди них — частицы PM2.5. Их диаметр менее 2,5 микрометра, они легко проникают в лёгкие и могут попадать в кровоток.

По данным ВОЗ, более 96% населения Европы каждый день подвергаются воздействию этих частиц. Речь идёт не просто о раздражении дыхательных путей, а о серьёзных проблемах: нарушениях работы сердца, ослаблении иммунитета и хронических заболеваниях органов дыхания.

Откуда они берутся — и куда исчезают

Каждый элемент автомобиля делает "вклад" в невидимую пыль:

  • Шины — источники микропластика. Этот пластик попадает в атмосферу, оседает на дорогах и в итоге смывается в водоёмы.
  • Тормоза — при торможении в воздух выбрасывается металлическая пыль, особенно активно — при резком или частом замедлении.
  • Асфальт — из-за постоянной нагрузки дорожное покрытие разрушается, а частицы покрытия витают в воздухе.

Всё это незаметно глазу, но оседает в лёгких — каждый день.

ЕС готовится к новым нормам

Реакция не заставила себя ждать. В рамках экологического стандарта Euro 7 Европейский союз с 2026 года начнёт регулировать уровень загрязнений от тормозов, а с 2028 года — от шин. Правда, пока это коснётся только новых автомобилей.

Планируются следующие меры:

  • переход на менее токсичные материалы;
  • использование более устойчивых покрышек;
  • массовое внедрение рекуперативного торможения в электрокарах;
  • установка систем фильтрации пыли на тормозные механизмы;
  • а также перепланировка городских улиц, чтобы сократить количество резких торможений.

Загрязнение, которого не видно, но которое влияет на всех

Борьба за экологию — это не только электрификация транспорта. Это ещё и внимание к мелочам: к тормозам, шинам и асфальту, с которым сталкивается каждое колесо. Пока мы игнорируем эти источники, воздух в городах не станет по-настоящему чистым. А значит, двигаться в сторону решения нужно на всех фронтах — от материалов до градостроительной логики.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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