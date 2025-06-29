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Шутка про оружие — и тебя раздевают до трусов: где заканчивается досмотр машины и начинается личный

3:38
Авто

Звуковая трубочка без понятых — уже давно не новость, если всё фиксируется на камеру. А вот как обстоят дела с досмотром автомобиля и личными вещами водителя? Можно ли отказаться? Когда инспектор вправе перейти от капота к карманам? Разбираемся подробно.

Сотрудник ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сотрудник ГАИ

Что считается досмотром машины

По закону, досмотр — это не просто заглянуть в багажник. Это формальная процедура, описанная в статье 27.9 КоАП РФ: инспектор осматривает машину (но без разбора и откручивания деталей), чтобы найти предметы, связанные с нарушением закона — оружие, наркотики, запрещённые вещества.

Может попросить открыть багажник, капот, бардачок, подвинуть сиденье. Всё - в присутствии водителя и, по правилам, после составления протокола.

Основания для досмотра: не просто "понравилось"

Инспектор не имеет права досматривать вашу машину по настроению. Основания должны быть вескими, и они перечислены в пункте 202 Административного регламента МВД. Среди них:

  • подозрение на перевозку оружия, взрывчатки или наркотиков;

  • возможное наличие орудий административного правонарушения;

  • информация о розыске нарушителя, едущего на этом авто.

Иногда поводом может стать даже поведение водителя: шутки про оружие, резкие ответы, нервозность. А если у инспектора возникли сомнения из-за внешнего вида вещей в салоне, он вправе оформить протокол и начать досмотр.

А если вы везёте оружие — даже пейнтбольное

Любое оружие — огнестрельное, травматическое, пневматическое, охолощенное или даже страйкбольное — должно перевозиться по правилам: в чехлах, кейсах и с документами. Инспектор не обязан разбираться, игрушка это или нет. Если винтовка лежит на сиденье без объяснений — это уже формальный повод для досмотра.

Может ли досмотр проходить без понятых

Да, может. Закон позволяет досматривать автомобиль либо с двумя понятыми, либо при видеосъёмке — достаточно даже записи на нагрудную камеру инспектора.

Важно помнить: инспектор не лезет в ваши сумки и карманы. Досмотр касается только машины. За личными вещами — отдельная процедура.

А вот личный досмотр — совсем другое дело

Если инспектор переходит к вашим вещам, бумажнику или карманам — это уже личный досмотр. Согласно статье 27.7 КоАП РФ, он проводится:

  • только при наличии оснований;

  • только инспектором того же пола;

  • только в присутствии двух понятых того же пола.

Исключение: если есть серьёзное подозрение, что у водителя при себе оружие или опасные предметы, личный досмотр могут провести без понятых.

Досмотр личных вещей: чуть проще, но тоже по правилам

Сумки, рюкзаки, кейсы — это уже не досмотр автомобиля, но ещё не обыск. Закон допускает их осмотр либо при понятых, либо при видеозаписи.

Что будет, если при вас окажется оружие

В случае обнаружения оружия (любого типа) составляется отдельный протокол. Там указываются все данные — модель, калибр, номер, тип, боеприпасы. Всё должно быть зафиксировано чётко и официально.

Главное: инспектор может досматривать машину без понятых, но должен вести видеозапись. Личный досмотр без понятых — только при реальной угрозе.

Уточнения

Маши́на (лат. machina «устройство, конструкция» ← др.-греч. μηχανή «приспособление, способ») — техническое устройство, выполняющее механические движения (см. уточнение ниже) для преобразования энергии, материалов и информации.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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