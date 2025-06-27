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Volkswagen Tiguan за 2 миллиона: это лучший выбор среди немцев

3:13
Авто

На рынке подержанных кроссоверов всё чаще звучит вопрос: можно ли за 2 миллиона рублей найти по-настоящему достойный немецкий автомобиль? Эксперт Александр Виноградов считает, что ответ очевиден — да. И лучшим выбором в этом бюджете он называет Volkswagen Tiguan второго поколения, выпускавшийся с 2017 по 2021 год. Разберёмся, почему именно он.

Volkswagen Tiguan R-Line 4motion
Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Volkswagen Tiguan R-Line 4motion

Базовый мотор: 1.4 TSI на каждый день

Чаще всего на рынке встречаются версии с бензиновым двигателем 1.4 TSI мощностью 150 л. с. Этот турбированный мотор серии EA211 зарекомендовал себя как надёжный и экономичный, но с оговорками. Виноградов советует при покупке обязательно проверить:

  • состояние водяного насоса и термостата — они склонны к подтёкам;
  • актуатор турбины — иногда отказывает и требует замены;
  • ремень ГРМ — его лучше менять не по паспорту, а каждые 60 тысяч км.

Приятный бонус — выбор между передним и полным приводом. Для города хватит первого, но если есть выезды на дачу или зимой — лучше взять с Haldex.

Более мощные версии — есть, но со своими особенностями

Иногда в продаже попадаются варианты с двухлитровым TSI на 180 л. с. — тяговитый и бодрый агрегат. Однако такие машины чаще оказываются более возрастными. У этого мотора также может подтекать водяной насос — болячка схожая с "младшим" 1.4.

Салон с пробегом тоже может выдать возраст: протёртая кожа на руле, сиденья с заломами. Впрочем, на фоне надёжной техники это скорее косметика, чем проблема.

DSG: уже не страшно, но забывать не стоит

Много страхов связано с коробками DSG. Но, по словам Виноградова, прежние детские болезни уже в прошлом. Главное — не расслабляться: масло в коробке надо менять регулярно, диагностика — обязательна.

На версии с полным приводом стоит отдельно следить за муфтой Haldex. Замена масла в ней должна происходить каждые 60 тыс. км. Если забыть — риск дорогостоящего ремонта вполне реален.

ЛКП: защита от ржавчины лучше, чем у конкурентов

Tiguan выгодно выделяется качественным лакокрасочным покрытием. Сколы на кузове появляются реже, чем у японцев и корейцев, а ржавчина — ещё реже. Кузов не идеален, но в своём классе — один из лучших по стойкости к внешним повреждениям.

Tiguan II — один из самых рациональных вариантов

Volkswagen Tiguan второго поколения — не идеал, но по соотношению цена/качество/надёжность на вторичном рынке он остаётся одним из самых здравых решений. Особенно если найти живой экземпляр с понятной историей обслуживания и ухоженным салоном. Главное — не верить в "вечную немецкую технику", а чётко соблюдать регламенты.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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