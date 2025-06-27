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Haval Jolion после 100 тысяч км: реальные проблемы от владельцев

2:49
Авто

Haval Jolion продолжает удерживать лидерство среди иностранных автомобилей на российском рынке. С ростом предложений на вторичке всё чаще появляются машины с пробегом за 100 тысяч километров. Что происходит с китайским кроссовером после такого рубежа? Журналисты поговорили с владельцами и собрали реальные истории эксплуатации — без прикрас, но и без паники.

Haval Jolion
Фото: flickr by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Haval Jolion

Первая поломка — уже на 40 тысячах

Алексей — владелец Jolion 2021 года с пробегом 120 тыс. км. Первые проблемы возникли рано: уже на 40 тыс. застучала стойка стабилизатора. Поломку устранили по гарантии, без лишних вопросов. Позже пришлось заменить патрубок интеркулера — также бесплатно. Несмотря на опыт, Алексей отмечает, что машина надёжная и не доставляла серьёзных хлопот. Продавать её решил по другой причине: захотелось просто обновить транспорт.

Ступица — износ по трассе, не более

У Никиты — Jolion 2022 года, на одометре 102 тыс. км. За весь пробег он столкнулся лишь с одной неисправностью — заменой передней ступицы. Попытка продать автомобиль пока не увенчалась успехом из-за слабых предложений от трейд-ин и перекупов. В итоге он оставил машину и не жалеет: "Технически всё отлично, ни разу не подвела".

ABS и немного проводки

Николай, владеющий машиной 2023 года, успел намотать 100 тыс. км за три года. Его опыт оказался почти безупречным. Единственное — сбой в системе ABS из-за повреждённой косы проводки. Ошибку устранили быстро. Причина продажи — необходимость в более крупном автомобиле, а не проблемы с текущим.

Камера заднего вида — единственный сбой

Александр купил Jolion в 2022 году и уже проехал 107 тыс. км. Из неисправностей — только временный сбой камеры заднего вида. По его словам, проблем с китайским кроссовером было меньше, чем с предыдущими машинами, включая Nissan X-Trail. Продавать машину он не собирается — полностью устраивает.

Общие выводы: проблемы есть, но без драмы

Да, мелкие неисправности случаются — стабилизаторы, ступицы, проводка, электроника. Но серьёзных поломок владельцы не вспоминают. Все ремонты, как правило, укладываются в гарантийный срок или решаются быстро и без нервов. Jolion доказывает, что китайский кроссовер может быть надёжным даже после сотни тысяч километров.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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