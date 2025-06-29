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Бензонасос под подозрением: как найти виновника поломки среди исправных систем

4:17
Авто

Поломка бензонасоса — ситуация неприятная, а иногда и непредсказуемая. Машина начинает чудить: не тянет, тупит, а мотор никак не заводится. Причины могут быть самыми разными — от форсунок до катушек зажигания, и часто забывают, что дело может быть в насосе. Но пока диагностика не прояснила картину, придётся проверять по-старинке — руками и здравым смыслом.

Механик
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Механик

Когда бензонасос подаёт сигналы бедствия

Если вкратце, насторожить должны следующие симптомы:

  • мотор заводится не с первого раза;

  • при разгоне машина словно "задумывается";

  • двигатель глохнет в поворотах;

  • под капотом слышны посторонние звуки — визг, писк или гудение;

  • после долгой стоянки стартер крутит, а мотор не схватывает.

Иногда причина в том, что давление в рампе не держится — и тогда виноват не сам насос, а клапан обратки, который сдулся. Но всё равно — диагностику начинаем с самого насоса.

Шаг первый: просто внимательно послушать

Как только включаете зажигание (не стартер!) — в районе заднего сиденья должен послышаться знакомый жужжащий звук. Это включается насос, он закачивает давление в топливную рампу. Нет звука — ищем причину.

Начать стоит с банального: проверьте сигнализацию. Многие противоугонки блокируют подачу топлива. Дальше — предохранитель. Находим схему, находим нужный — и проверяем. Если всё работает, переходим к следующему этапу.

Шаг второй: доходит ли питание до насоса

Если на вашей машине есть лючок под задним сиденьем — отлично. Добираемся до клеммы насоса, снимаем её, берём контрольку или лампочку и включаем зажигание. Лампочка должна вспыхнуть на пару секунд и погаснуть. Если она не загорается — нет питания. А если загорается, можно напрямую кинуть провода от аккумулятора на насос. Заработал? Значит, виноват не он. Не ожил? Меняем.

Совет: если доступа к насосу нет — не спешите снимать бак. Можно провести диагностику по давлению в системе. Об этом ниже.

Шаг третий: как проверить работающий насос

Даже если насос качает, не факт, что он справляется со своей задачей. Чтобы проверить его всерьёз, нужны три инструмента: манометр, амперметр и… мензурка.

  • Манометр: подключаем его к топливной рампе и проверяем давление при разных оборотах. Если давление прыгает или не дотягивает до нормы — насос на износе. И да, манометр вешать на стекло и "давать угла" не стоит. Это опасно. Лучше сравнить показатели с нормами из мануала.

  • Амперметр: показывает, насколько нагружен насос. Если ток выше нормы — он либо работает на износ, либо фильтр забит. В обоих случаях — пора действовать.

  • Мензурка: редкий гость в гараже, но полезная штука. Позволяет замерить, сколько топлива насос выдает за определённое время. Если меньше нормы — всё ясно.

Мелочи, из-за которых всё рушится

Даже работающий насос может не справляться, если:

  • забит топливный фильтр (в некоторых машинах он прямо в насосе и "незаменяемый");

  • на шлангах — грязь, ржавчина или влага;

  • в баке — вода и мусор (особенно если часто ездить на пустом баке);

  • сам насос устал и издаёт странные звуки.

Почему нельзя ездить на пустом баке

Тут дело даже не в "захвате воздуха", как думают многие. Насос стоит в пластиковом стакане с остатками топлива, и "обсохнуть" ему сложно. Главная беда — это:

  • конденсат, который образуется на стенках бака и уходит в бензин;

  • мусор и вода на дне бака — именно это насос начинает всасывать.

Так что лучше не доводить бак до лампочки — насосу это точно не понравится.

Меняйте фильтр вовремя

Если в вашей машине предусмотрена замена топливного фильтра — не пренебрегайте. Это дешевле, чем покупать новый насос и тем более — стоять на трассе с мёртвой машиной.

Уточнения

Бензонасос — часть системы питания карбюраторных двигателей.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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