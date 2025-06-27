Lexus прощается с V8: серия IS 500 и LC 500 уходит в историю

Lexus готовится поставить точку в истории своих атмосферных V8 — модель IS 500, а следом за ней и вся линейка LC 500 готовятся покинуть сцену. По данным японского издания Creative Trend, уход моделей с пятилитровым V8 уже предрешён. Но перед этим — красивая финальная аккорд: ограниченная серия под названием Pinnacle Edition.
Пятилитровый атмосферный V8 2UR-GSE, известный своей "олдскульной" тягой и фирменным звучанием, — один из последних в своём роде. Он установлен на LC 500 и IS 500 — моделях, которые особенно полюбились тем, кто ценит механический характер и эмоции за рулём.
К 2026 модельному году выпуск LC 500 завершится. Ожидается, что рестайлинг будет минимальным и станет своего рода "финальной правкой" перед прощанием. Таким образом, Lexus постепенно сворачивает эпоху классических заднеприводных купе с большим V8.
Пока подробностей немного. Известно, что серия будет ограничена 200 экземплярами: 100 купе и 100 кабриолетов. Половину тиража предложат текущим владельцам LC 500 — видимо, самым лояльным фанатам бренда. Остальные машины будут разыграны среди участников специальной лотереи.
Среди ожидаемых отличий: уникальные цвета кузова, карбоновые элементы отделки и расширенное оснащение. Всё это — чтобы оставить след не только в технической истории, но и в памяти коллекционеров.
Прощание с LC 500 — это не просто уход одной модели. Это символ смены философии в Lexus: бренд делает ставку на электрификацию, более компактные силовые установки и технологические решения. Бензиновые "атмосферники" уходят в прошлое, а вместе с ними и эмоциональность, которую они дарили.
LC 500 останется одной из последних моделей с настоящим V8 без турбин, способной пробудить драйверские ощущения даже на обычной дороге. Именно такие машины становились будущими классиками — и Pinnacle Edition, судя по всему, пойдёт по тому же пути.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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