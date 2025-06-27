Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Облысение как детектив: следы ведут к неожиданному преступнику
Один простой овощ — и даже сухая говядина волшебным образом превращается в сочную котлету мечты
Пустая грядка? Это не каприз погоды, а типичная ошибка с семенами
Еврейское наследие в сердце Италии: Маленький Иерусалим — деревня, в которую захочется возвращаться снова и снова
Эпоха перемен: Анна Винтур покидает пост главреда Vogue США, сохраняя глобальную власть
Врачей не хватает — с осени фельдшеры и акушерки будут принимать пациентов
Тодоренко и Топалов знают пол третьего ребёнка: фанаты заинтригованы
Сухая Атакама утонула в снегу — редкое явление застало всех врасплох
Батарея электромобиля — вот сколько лет она на самом деле служит

Lexus прощается с V8: серия IS 500 и LC 500 уходит в историю

2:25
Авто

Lexus готовится поставить точку в истории своих атмосферных V8 — модель IS 500, а следом за ней и вся линейка LC 500 готовятся покинуть сцену. По данным японского издания Creative Trend, уход моделей с пятилитровым V8 уже предрешён. Но перед этим — красивая финальная аккорд: ограниченная серия под названием Pinnacle Edition.

Lexus
Фото: flickr.com is licensed under CC BY 2.0
Lexus

Конец легенды на заднем приводе

Пятилитровый атмосферный V8 2UR-GSE, известный своей "олдскульной" тягой и фирменным звучанием, — один из последних в своём роде. Он установлен на LC 500 и IS 500 — моделях, которые особенно полюбились тем, кто ценит механический характер и эмоции за рулём.

К 2026 модельному году выпуск LC 500 завершится. Ожидается, что рестайлинг будет минимальным и станет своего рода "финальной правкой" перед прощанием. Таким образом, Lexus постепенно сворачивает эпоху классических заднеприводных купе с большим V8.

Что известно о Pinnacle Edition

Пока подробностей немного. Известно, что серия будет ограничена 200 экземплярами: 100 купе и 100 кабриолетов. Половину тиража предложат текущим владельцам LC 500 — видимо, самым лояльным фанатам бренда. Остальные машины будут разыграны среди участников специальной лотереи.

Среди ожидаемых отличий: уникальные цвета кузова, карбоновые элементы отделки и расширенное оснащение. Всё это — чтобы оставить след не только в технической истории, но и в памяти коллекционеров.

Почему это важно

Прощание с LC 500 — это не просто уход одной модели. Это символ смены философии в Lexus: бренд делает ставку на электрификацию, более компактные силовые установки и технологические решения. Бензиновые "атмосферники" уходят в прошлое, а вместе с ними и эмоциональность, которую они дарили.

LC 500 останется одной из последних моделей с настоящим V8 без турбин, способной пробудить драйверские ощущения даже на обычной дороге. Именно такие машины становились будущими классиками — и Pinnacle Edition, судя по всему, пойдёт по тому же пути.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Запечённые кабачки с сыром: рецепт, который любят даже те, кто не любит кабачки
Еда и рецепты
Запечённые кабачки с сыром: рецепт, который любят даже те, кто не любит кабачки Аудио 
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Домашние животные
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека Аудио 
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Домашние животные
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени Аудио 
Популярное
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть

Оказались лицом к лицу с медведем? Не паниковать — главное. Рассказываем, как вести себя в лесу, чтобы всё закончилось без драм и селфи на грани.

Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Секретные бомбардировки: что на самом деле произошло в Натанзе 21 июня Юрий Бочаров Барселона взбунтовалась против туризма: за баннерами и пистолетами скрывается куда большее Игорь Буккер Сводка с фронта: Украина лишилась Шевченковского литиевого меторождения Любовь Степушова
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Последние материалы
Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями
Один простой овощ — и даже сухая говядина волшебным образом превращается в сочную котлету мечты
Пустая грядка? Это не каприз погоды, а типичная ошибка с семенами
Еврейское наследие в сердце Италии: Маленький Иерусалим — деревня, в которую захочется возвращаться снова и снова
Эпоха перемен: Анна Винтур покидает пост главреда Vogue США, сохраняя глобальную власть
Врачей не хватает — с осени фельдшеры и акушерки будут принимать пациентов
Тодоренко и Топалов знают пол третьего ребёнка: фанаты заинтригованы
Сухая Атакама утонула в снегу — редкое явление застало всех врасплох
Батарея электромобиля — вот сколько лет она на самом деле служит
ВСУ притихли у границы, но военкоры предупреждают — это лишь начало
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.