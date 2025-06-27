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Volkswagen показал, что электрокары могут быть весёлыми — и открытыми

3:05
Авто

Volkswagen напомнил, что электрические машины могут быть не только тихими и практичными, но и откровенно весёлыми. Концепт ID. Buggy, впервые показанный на автосалоне в Женеве в 2019 году, — это не просто ретро-намёк на багги 60-х, а попытка вдохнуть новую жизнь в культуру пляжных автомобилей. Только теперь — с нулевым выбросом и полным зарядом кайфа.

Volkswagen I.D. Buggy
Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen I.D. Buggy

Максимум свободы, минимум деталей

У ID. Buggy нет крыши, нет дверей и нет никаких компромиссов. Вместо этого — усиленная защита снизу, влагостойкий салон, который можно буквально мыть из шланга, и лаконичная приборная панель. Такая машина создана не для пробок, а для того, чтобы, выбравшись из океана, просто отряхнуть песок — и снова в путь.

Визуально — это крик свободы. Конструктивно — это продуманная платформа MEB, лежащая в основе большинства современных электромобилей Volkswagen.

Электромоторы вместо рёва выхлопа

Под полом скрыт аккумулятор ёмкостью 62 кВт·ч, питающий задний электромотор мощностью 204 л. с. Разгон до сотни — 7,2 секунды, запас хода — до 250 км по циклу WLTP. Для лёгкого пляжного авто этого более чем достаточно. Кроме того, инженеры тестировали полноприводную версию с дополнительным передним мотором — такой вариант не уступает классическим dune buggy, но при этом ездит без запаха бензина и гула мотора.

Новая жизнь кастом-культуры

Volkswagen пошёл дальше: он не просто показал концепт, но и предложил платформу другим. Любое кузовное ателье может на базе "скейтборда" MEB строить собственную версию багги. Это не просто маркетинг, а попытка перезапустить целую субкультуру. Ровно так же когда-то шасси от Beetle стало основой сотен пляжных машин, собранных вручную.

Сейчас компания предлагает сделать это снова — только в эпоху электродвижения.

Что дальше: будет ли серийная версия

Судьба проекта до сих пор не определена. Пандемия и внутренние перестановки в концерне замедлили процесс. Но интерес не угас. Успех яркого ID. Buzz доказал: электромобили тоже могут вызывать эмоции. И если ID. Buggy не попадёт на конвейер, он всё равно сыграет важную роль — как дизайнерская витрина и идейная база для будущих MEB-моделей.

Почему это важно

ID. Buggy напоминает: автомобили — это не только транспорт, но и способ чувствовать жизнь. В мире, где цифры разгона и ёмкость батарей становятся всё похожими, именно такие проекты возвращают индустрии индивидуальность. Они показывают, что даже электрокары могут быть настоящими "fun machines" — созданными для удовольствия, а не только для расчёта.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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