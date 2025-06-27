Кнопки побеждают технологии: Volkswagen возвращается к проверенному

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Volkswagen меняет стратегию. После волны критики в адрес сенсорных панелей компания решила вернуться к проверенным решениям — традиционным физическим кнопкам, вещает новостной портал "За рулем". Об этом стало известно в рамках анонса обновлённых моделей электромобилей ID.3 и ID.4. Эти изменения затронут как экстерьер, так и интерьер автомобилей и, по словам производителя, направлены на повышение удобства и отклик на пожелания реальных владельцев.

Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen салон

Обновлённый интерьер — снова по-старому

Самое заметное нововведение — это отказ от сенсорных панелей в пользу физического управления. Внутри появится переработанная приборная панель, улучшенный интерфейс и элементы вроде крутилки громкости, которой так не хватало пользователям прежних моделей.

Такое решение стало реакцией на жалобы по поводу слишком сложного и неудобного сенсорного управления в электромобилях на платформе MEB. Водители критиковали неинтуитивную навигацию, постоянные сбои софта и невозможность управлять основными функциями вслепую — например, в движении.

Вдохновение — от ID.2all

По словам главы технической разработки компании Кая Грюнитца, визуально обновлённые ID.3 и ID.4 будут перекликаться с концептом ID.2all. Ожидается, что машины станут ниже и шире, внешне приблизившись к грядущему ID.2 — компактному хэтчбеку, который должен выйти в 2026 году.

Этот стилистический поворот — часть масштабной трансформации ID-линейки, где в приоритете ставится не только внешний вид, но и повседневная эргономика.

Технические детали и будущее платформ

Характеристики обновлённых моделей пока держатся в секрете, но известно, что их оснастят более эффективными силовыми установками, аналогичными тем, что стоят на флагманском седане ID.7. Это позволит улучшить производительность, не выходя за рамки текущей 400-вольтовой платформы MEB.

Премьера рестайлингового ID.3 намечена на второй квартал 2026 года, а обновлённый ID.4 появится немного позже. Эти шаги позволят продлить жизненный цикл моделей до момента выхода новой платформы SSP с 800-вольтовой архитектурой, запланированной на 2028 год.

Возврат к удобству — это тоже инновация

Volkswagen не просто меняет кнопки — он переосмысляет подход к взаимодействию с водителем. Упрощение интерфейса, понятные элементы управления и более логичная компоновка — всё это формирует новую философию марки. Не обязательно делать всё "на экране", чтобы быть современным. Порой возвращение к знакомому и простому — самый правильный шаг вперёд.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

