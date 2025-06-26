Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пылающее сердце и комфорт на поворотах: что скрывает итальянский жеребец на вторичке
Кот стал другим? Возможно, он страдает — 8 молчаливых признаков боли
Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии
Один кухонный инструмент, который навсегда перевернёт ваш подход к идеальному омлету
Каре, боб и капкан: украшения, которые делают лицо старше и шире
Вторая волна урожая: посейте это в июле — и не прогадаете
Волнения нет: что заявил муж Александры Митрошиной после её задержания?
Как мел превращает уборку в магию: 7 способов для безупречного порядка
Капитализм или социализм — Индия или Китай: кто победил в борьбе за благополучие граждан

Ликвидность на нуле: эти авто непопулярными на вторичке

2:51
Авто

Издание "За рулём" представило список из 12 автомобилей, которые крайне сложно продать на вторичном рынке. На первый взгляд, с этими машинами может быть всё в порядке — ухоженный салон, исправная техника, привлекательный пробег. Но есть нюансы, которые делают их непривлекательными для большинства покупателей. Ниже — обзор ключевых факторов, мешающих быстрой продаже даже вполне достойного автомобиля.

Alfa Romeo Giulia
Фото: https://www.flickr.com/photos/rutgervandermaar/21539399304/ by Rutger van der Maar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Alfa Romeo Giulia

Завышенная цена: воспоминания не продаются

Один из самых очевидных барьеров — несоответствие цены ожиданиям рынка. Часто продавцы устанавливают цену, опираясь не на реальную рыночную ситуацию, а на свои затраты и эмоциональную привязанность. А если модель и на первичке стоила дороже конкурентов, то на вторичке она проигрывает даже визуально более простым, но ликвидным аналогам.

В итоге — потенциальные покупатели проходят мимо, а машина месяцами простаивает в объявлениях. Продажа затягивается, а иногда и не происходит вовсе, пока цена не будет пересмотрена.

Проблемы с имиджем: марка решает многое

Иногда дело вовсе не в конкретной модели, а в восприятии бренда. Например, если производитель ассоциируется у людей с бюджетным сегментом, его попытка выпустить "премиум" нередко проваливается. Даже если по оснащению всё достойно, покупатели подсознательно продолжают видеть перед собой "дешёвую машину с дорогой обёрткой".

На восприятие влияет и страна происхождения бренда. В разные годы недоверием пользовались корейские, китайские или французские производители — это тоже снижает ликвидность их машин, особенно дорогих и малоизвестных моделей.

Технические особенности: коробка и мотор могут отпугнуть

Люди по-прежнему с осторожностью относятся к определённым типам агрегатов. Например:

  • вариаторы и "роботы" — считаются ненадёжными;
  • турбомоторы до 1.4 литра — часто ассоциируются с "одноразовостью";
  • мощные бензиновые двигатели — пугают высоким транспортным налогом;
  • бедные комплектации с механикой — не вызывают интереса у массового покупателя.

Даже если эти стереотипы не соответствуют реальности, они продолжают влиять на спрос.

Узкие модели: интересны немногим

Если машина продавалась плохо даже новой, на вторичном рынке она почти обречена на долгое ожидание. Сюда относятся и редкие марки вроде Alfa Romeo, и специфические кузовные форматы, и слишком нишевые варианты.

Покупателей у таких машин мало, да и среди тех, кто заинтересуется, далеко не все решатся на покупку из-за возможных проблем с обслуживанием, запчастями и перепродажей в будущем.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Авто
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию Аудио 
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта
Наука и техника
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта Аудио 
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Наука и техника
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Безэкипажные катера против больших мечей: кто выйдет победителем Виктор Пахомов Армения близка к потере государственности, России переживать не надо Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Последние материалы
Ликвидность на нуле: эти авто непопулярными на вторичке
Кот стал другим? Возможно, он страдает — 8 молчаливых признаков боли
Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии
Один кухонный инструмент, который навсегда перевернёт ваш подход к идеальному омлету
Каре, боб и капкан: украшения, которые делают лицо старше и шире
Вторая волна урожая: посейте это в июле — и не прогадаете
Волнения нет: что заявил муж Александры Митрошиной после её задержания?
Как мел превращает уборку в магию: 7 способов для безупречного порядка
Капитализм или социализм — Индия или Китай: кто победил в борьбе за благополучие граждан
Социальные сети меняют туризм: как Араял-ду-Кабу стал лихорадкой среди туристов со всего мира
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.