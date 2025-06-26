Ликвидность на нуле: эти авто непопулярными на вторичке

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Издание "За рулём" представило список из 12 автомобилей, которые крайне сложно продать на вторичном рынке. На первый взгляд, с этими машинами может быть всё в порядке — ухоженный салон, исправная техника, привлекательный пробег. Но есть нюансы, которые делают их непривлекательными для большинства покупателей. Ниже — обзор ключевых факторов, мешающих быстрой продаже даже вполне достойного автомобиля.

Фото: https://www.flickr.com/photos/rutgervandermaar/21539399304/ by Rutger van der Maar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Alfa Romeo Giulia

Завышенная цена: воспоминания не продаются

Один из самых очевидных барьеров — несоответствие цены ожиданиям рынка. Часто продавцы устанавливают цену, опираясь не на реальную рыночную ситуацию, а на свои затраты и эмоциональную привязанность. А если модель и на первичке стоила дороже конкурентов, то на вторичке она проигрывает даже визуально более простым, но ликвидным аналогам.

В итоге — потенциальные покупатели проходят мимо, а машина месяцами простаивает в объявлениях. Продажа затягивается, а иногда и не происходит вовсе, пока цена не будет пересмотрена.

Проблемы с имиджем: марка решает многое

Иногда дело вовсе не в конкретной модели, а в восприятии бренда. Например, если производитель ассоциируется у людей с бюджетным сегментом, его попытка выпустить "премиум" нередко проваливается. Даже если по оснащению всё достойно, покупатели подсознательно продолжают видеть перед собой "дешёвую машину с дорогой обёрткой".

На восприятие влияет и страна происхождения бренда. В разные годы недоверием пользовались корейские, китайские или французские производители — это тоже снижает ликвидность их машин, особенно дорогих и малоизвестных моделей.

Технические особенности: коробка и мотор могут отпугнуть

Люди по-прежнему с осторожностью относятся к определённым типам агрегатов. Например:

вариаторы и "роботы" — считаются ненадёжными;

турбомоторы до 1.4 литра — часто ассоциируются с "одноразовостью";

мощные бензиновые двигатели — пугают высоким транспортным налогом;

бедные комплектации с механикой — не вызывают интереса у массового покупателя.

Даже если эти стереотипы не соответствуют реальности, они продолжают влиять на спрос.

Узкие модели: интересны немногим

Если машина продавалась плохо даже новой, на вторичном рынке она почти обречена на долгое ожидание. Сюда относятся и редкие марки вроде Alfa Romeo, и специфические кузовные форматы, и слишком нишевые варианты.

Покупателей у таких машин мало, да и среди тех, кто заинтересуется, далеко не все решатся на покупку из-за возможных проблем с обслуживанием, запчастями и перепродажей в будущем.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

