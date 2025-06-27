Когда скидки не спасают: иностранцы в Китае теряют место под солнцем

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Китай продолжает стремительно переформатировать собственный автомобильный рынок — и теперь он всё меньше напоминает поле для международной конкуренции. Согласно свежему отчёту консалтинговой компании AlixPartners, ближайшее будущее для иностранных автопроизводителей в Китае выглядит крайне туманно. Если текущие тенденции сохранятся, к 2030 году местные бренды займут до 76% внутреннего рынка. Это почти полное вытеснение японских, европейских и американских компаний.

Фото: commons.wikimedia.org by Zoerides, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Haval Menglong 002

Импорт больше не нужен

Ранее иностранным брендам, чтобы присутствовать на китайском рынке, приходилось создавать совместные предприятия с местными компаниями. Сегодня всё иначе. Китайские автопроизводители окрепли, получили мощную государственную поддержку и массово инвестировали в "новую энергетику" — сегмент электромобилей и гибридов. В результате они не просто догнали, а во многом обогнали глобальные компании.

Заметно, как бренды вроде Toyota, Volkswagen и Ford теряют долю рынка. И это происходит не потому, что они выпускают плохие машины, а потому, что местные конкуренты научились делать не хуже — и зачастую дешевле.

Новая тактика: больше бонусов, меньше ценников

Одна из причин успеха китайских брендов — умелая адаптация стратегии продаж. Например, компания BYD, один из лидеров рынка, активно использует так называемые "скрытые скидки". Это могут быть бесплатные страховки, нулевая рассрочка, подарочные пакеты опций или дополнительные функции, не отражённые в базовой цене.

Снижение прайсов в лоб уходит в прошлое. Сейчас акцент делается на лояльность, гибкость и ощущение выгоды без явного демпинга. Такой подход помогает сохранить маржу и одновременно усиливает позиции на фоне конкурентов.

Китай выходит за пределы страны

Ситуация на внутреннем рынке неидеальна: рост замедляется, производственные мощности перегружены. Поэтому китайские автопроизводители начинают активнее осваивать внешние рынки. Уже к 2030 году, по оценке AlixPartners, они смогут занять до 10% европейского авторынка, что соответствует примерно 800 тысячам автомобилей в год. Это серьёзный вызов для местных игроков и потенциальный триггер для передела влияния в отрасли.

Электротяга как двигатель прогресса

Одновременно стремительно меняется структура самого китайского рынка. Если сейчас продажи машин с ДВС и электромобилей делятся примерно поровну, то уже к 2030 году электрокары могут занять до 50% рынка, тогда как доля автомобилей с традиционными двигателями упадёт до 19%.

Выгоду из этого извлекают прежде всего местные компании, которые делают ставку именно на экологичный транспорт. В этом сегменте они гораздо активнее зарубежных брендов — и уже пожинают плоды такого подхода.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

