Проверка АКПП без сервиса: это может сделать даже новичок

Покупка машины с автоматической коробкой передач может стать настоящим испытанием. Внешне авто выглядит отлично — чистый салон, ухоженный кузов, двигатель работает ровно. Но самое уязвимое место в такой ситуации — это коробка передач. Отремонтировать "автомат" стоит недёшево, поэтому важно заранее понять, в каком он состоянии. И сделать это можно даже без помощи специалистов — на первичном осмотре.

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Осмотр под капотом и оценка масла

Первое, с чего нужно начать — визуальный осмотр коробки. Обратите внимание на наличие подтёков. Корпус должен быть сухим, без масляных разводов. Далее — масло. Если есть щуп, используйте его. Хорошее масло слегка тёмное или прозрачное, без резкого запаха. Гарь — тревожный сигнал. Это может говорить о перегреве и износе фрикционов. Если щупа нет, а такое встречается, — проверка уровня возможна только на СТО.

Не забывайте: проверять масло можно только на хорошо прогретом автомобиле — примерно после получаса езды, через пару минут после остановки двигателя.

Проверка работы коробки на месте

Сев в салон, заведите мотор и поочерёдно переведите селектор в каждое положение: Parking, Reverse, Neutral, Drive и т. д. Каждую передачу удерживайте около 5 секунд, следя за плавностью переключений. Никаких ударов, толчков или задержек быть не должно. Даже лёгкий рывок — уже знак, что коробка не идеальна.

Повторите тот же тест в ускоренном темпе, переключая передачи почти без пауз. Это покажет, насколько быстро и чётко коробка реагирует, особенно в холодном состоянии. Именно в этот момент возможны "скрытые" симптомы износа.

Поведение на дороге: как коробка ведёт себя в движении

Настоящее испытание коробки — это реальная езда. Во время тест-драйва обратите внимание на несколько важных моментов:

разгон должен быть равномерным, без рывков и провалов;

старт с места — уверенный, без пробуксовки, с плавным переходом на вторую передачу;

торможение — передачи сбрасываются без толчков, без задержек;

накат — машина должна легко катиться на ровной дороге, не тормозя сама;

резкое ускорение — коробка должна быстро реагировать и сбрасывать передачи вниз без заминок.

Если всё происходит мягко, без звуков, ударов или провалов — это хороший признак, что коробка в рабочем состоянии.

Самодиагностика — не замена сервису, но хороший фильтр

Проверка коробки своими силами — не панацея, но она помогает избежать самой главной ошибки: покупки машины с проблемной АКПП. Даже простой осмотр и внимательное поведение за рулём способны уберечь от крупных трат. А если после проверки остались сомнения — лучше обратиться в профильный автосервис. Это даст уверенность, особенно если вы выбираете автомобиль не на год-два, а надолго.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

