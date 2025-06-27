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С 1 сентября продавцы больше не смогут навязывать допуслуги — и вот почему

3:01
Авто

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу поправка к закону "О защите прав потребителей", запрещающая продавцам автоматически добавлять платные опции и списывать деньги без чёткого согласия покупателя. Об этом на форуме "Used Cars Forum - 2025. Автомобили с пробегом" напомнил Евгений Маркин из "Газпромбанка".

Автосалон
Фото: www.freepik.com by senivpetro is licensed under Free More info
Автосалон

Теперь продавцы больше не смогут скрытно включать в договор лишние услуги или товары — ни при покупке авто, ни при оформлении кредита. Закон требует от них полной прозрачности.

Что именно меняется

Речь идёт о статье 16 закона № 2300-I, подписанного президентом в апреле 2025 года. Новая редакция не оставляет пространства для двусмысленных трактовок: любые допуслуги допустимы только при наличии отдельного, явного и подтверждённого согласия покупателя.

До сих пор закон позволял бороться с подобными схемами, но зачастую это требовало времени и юридических усилий. Теперь право потребителя защищено более чётко, и возможности юристов, защищающих интересы клиентов, заметно расширятся.

Почему это важно

Подобные ситуации уже приводили к скандалам на авторынке. Вспомним лето 2023 года, когда крупные дилеры продавали GAC GS8 с наценкой в миллион рублей сверх рекомендованной цены. Многие покупатели тогда чувствовали себя обманутыми, но повлиять на происходящее было сложно.

С осени 2025 года ситуация должна измениться. Если покупатель обнаружит, что ему навязали услугу без согласия, он сможет потребовать возврата денег. Продавец обязан будет вернуть сумму в течение трёх рабочих дней.

Что это значит для покупателей

Покупатель больше не окажется заложником скрытых условий. Оформляя автокредит или покупая автомобиль, человек сам решает, нужны ли ему страховка, охранные системы, допгарантии и прочее. И если ему всё же попытаются навязать лишнее, он сможет потребовать компенсацию.

Кроме того, закон закрепляет: доказывать наличие согласия теперь обязан продавец. Подпись "где-то внизу договора" или галочка в приложении — больше не аргумент. Только явное и документально зафиксированное согласие.

Как дилерам адаптироваться

Автосалоны не лишаются права предлагать дополнительные услуги — просто теперь это должно происходить честно. В интересах дилеров перестроить процессы, обучить сотрудников и подготовить прозрачную схему взаимодействия с клиентами.

Как отметил Евгений Маркин, риски возврата допуслуг заметно вырастут. Поэтому дилерам стоит заранее позаботиться о соответствии новым правилам, чтобы избежать штрафов и конфликтов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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