С 1 сентября продавцы больше не смогут навязывать допуслуги — и вот почему

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу поправка к закону "О защите прав потребителей", запрещающая продавцам автоматически добавлять платные опции и списывать деньги без чёткого согласия покупателя. Об этом на форуме "Used Cars Forum - 2025. Автомобили с пробегом" напомнил Евгений Маркин из "Газпромбанка".
Теперь продавцы больше не смогут скрытно включать в договор лишние услуги или товары — ни при покупке авто, ни при оформлении кредита. Закон требует от них полной прозрачности.
Речь идёт о статье 16 закона № 2300-I, подписанного президентом в апреле 2025 года. Новая редакция не оставляет пространства для двусмысленных трактовок: любые допуслуги допустимы только при наличии отдельного, явного и подтверждённого согласия покупателя.
До сих пор закон позволял бороться с подобными схемами, но зачастую это требовало времени и юридических усилий. Теперь право потребителя защищено более чётко, и возможности юристов, защищающих интересы клиентов, заметно расширятся.
Подобные ситуации уже приводили к скандалам на авторынке. Вспомним лето 2023 года, когда крупные дилеры продавали GAC GS8 с наценкой в миллион рублей сверх рекомендованной цены. Многие покупатели тогда чувствовали себя обманутыми, но повлиять на происходящее было сложно.
С осени 2025 года ситуация должна измениться. Если покупатель обнаружит, что ему навязали услугу без согласия, он сможет потребовать возврата денег. Продавец обязан будет вернуть сумму в течение трёх рабочих дней.
Покупатель больше не окажется заложником скрытых условий. Оформляя автокредит или покупая автомобиль, человек сам решает, нужны ли ему страховка, охранные системы, допгарантии и прочее. И если ему всё же попытаются навязать лишнее, он сможет потребовать компенсацию.
Кроме того, закон закрепляет: доказывать наличие согласия теперь обязан продавец. Подпись "где-то внизу договора" или галочка в приложении — больше не аргумент. Только явное и документально зафиксированное согласие.
Автосалоны не лишаются права предлагать дополнительные услуги — просто теперь это должно происходить честно. В интересах дилеров перестроить процессы, обучить сотрудников и подготовить прозрачную схему взаимодействия с клиентами.
Как отметил Евгений Маркин, риски возврата допуслуг заметно вырастут. Поэтому дилерам стоит заранее позаботиться о соответствии новым правилам, чтобы избежать штрафов и конфликтов.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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