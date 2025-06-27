Гибриды зашли слишком далеко — и теперь это угрожает их будущему

Подзаряжаемые гибриды (PHEV) пока остаются важным шагом между автомобилями с ДВС и полностью электрическими моделями. Но не все автопроизводители считают, что у этой технологии большое будущее — даже несмотря на новые стимулы со стороны европейского законодательства.
С 1 января в ЕС начали действовать новые правила: теперь гибриды с увеличенным пробегом на электричестве позволяют автопроизводителям снижать показатели выбросов CO₂ по методике WLTP. Это удобно, если компания хочет уложиться в экологические нормы.
Некоторые марки уже подстроились: китайский Lynk & Co сделал модель 08 PHEV с запасом хода 200 км, а новый Audi Q3 PHEV может проехать 119 км без включения ДВС.
Однако в Toyota считают такой подход спорным. Андреа Карлуччи, отвечающий за продукт и маркетинг в европейском офисе компании, говорит: чтобы в PHEV поставить крупную батарею, придётся добавить массу дополнительной электроники. Машина станет сложной, дорогой и при этом не станет полноценным электрокаром.
Toyota видит идеальный компромисс в 100 км хода на электричестве. У RAV4 PHEV как раз такой показатель, а у нового C-HR PHEV — 66 км. По мнению компании, этого достаточно для ежедневных нужд и разумной цены.
Схожую позицию занимает и Hyundai. Да, они уже предлагают Santa Fe PHEV с запасом хода 55 км, но считают, что дальше наращивать батарею смысла нет.
Ксавье Мартинет, глава европейского офиса Hyundai, подчёркивает: гибриды — временное решение, а не финальная цель. Если пытаться продлить этот переход за счёт слишком дорогих и сложных решений, то получится, что технология теряет смысл.
Пока что увеличенные аккумуляторы помогают соответствовать нормам. Но уже к 2028 году, с введением новых требований ЕС, делать дорогие сложные PHEV станет невыгодно. Электромобили развиваются быстрее, а временные технологии, вроде PHEV и EREV, теряют позиции.
Автопроизводителям важно найти баланс между ценой, запасом хода и сложностью конструкции. Именно этот баланс решит, у каких моделей есть будущее.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Могут ли волки и лисы дать потомство? Учёные объясняют, почему такой гибрид невозможен, и разбирают редкие случаи скрещивания собак с другими видами.