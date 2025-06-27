Батарея электромобиля — вот сколько лет она на самом деле служит

Один из главных страхов тех, кто подумывает о переходе на электрокар, — это аккумулятор. Мол, если батарея в телефоне через два года уже не держит заряд, что уж говорить об авто? Кажется логичным, но всё оказалось куда приятнее.
Исследование британской компании Geotab показало: в реальности батареи в электромобилях живут от 15 до 20 лет. При этом деградация — всего 1,8% в год при нормальной эксплуатации. Иными словами, даже через два десятилетия аккумулятор сохранит примерно две трети своего ресурса.
Раньше, в 2015 году, лидеры рынка вроде Nissan Leaf или Volkswagen e-Golf ездили максимум 150 км на одном заряде. Небольшая потеря ёмкости — и такие машины становились практически бесполезны для дальних поездок.
Сейчас ситуация совсем иная. Например, Hyundai Ioniq 5 спокойно проезжает больше 500 км. Даже через 20 лет с умеренной деградацией запас хода останется около 320 км — а это вполне рабочий вариант для повседневных поездок.
Владельцы электромобилей давно знают, как беречь аккумулятор:
За последние 10 лет менее 0,5% батарей вышли из строя. Это ничтожно мало. Особенно если вспомнить, сколько нервов и денег уходит на содержание бензиновой машины возрастом 10+ лет.
Итог прост: современные батареи надёжны. Они живут дольше, чем большинство людей держат свои машины. Даже спустя много лет электромобиль не превратится в тыкву, а продолжит выполнять свою задачу — возить вас с комфортом и без запаха бензина.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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