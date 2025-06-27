Батарея электромобиля — вот сколько лет она на самом деле служит

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Один из главных страхов тех, кто подумывает о переходе на электрокар, — это аккумулятор. Мол, если батарея в телефоне через два года уже не держит заряд, что уж говорить об авто? Кажется логичным, но всё оказалось куда приятнее.

Фото: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla Model X

Реальность оказалась лучше ожиданий

Исследование британской компании Geotab показало: в реальности батареи в электромобилях живут от 15 до 20 лет. При этом деградация — всего 1,8% в год при нормальной эксплуатации. Иными словами, даже через два десятилетия аккумулятор сохранит примерно две трети своего ресурса.

Сегодняшние электрокары — уже совсем другие

Раньше, в 2015 году, лидеры рынка вроде Nissan Leaf или Volkswagen e-Golf ездили максимум 150 км на одном заряде. Небольшая потеря ёмкости — и такие машины становились практически бесполезны для дальних поездок.

Сейчас ситуация совсем иная. Например, Hyundai Ioniq 5 спокойно проезжает больше 500 км. Даже через 20 лет с умеренной деградацией запас хода останется около 320 км — а это вполне рабочий вариант для повседневных поездок.

Простые правила продления жизни батареи

Владельцы электромобилей давно знают, как беречь аккумулятор:

Для батарей NMC и NCM (никель-марганец-кобальт) лучше держать заряд в пределах 20-80%;

Аккумуляторы LFP (литий-железо-фосфат) не так чувствительны, но зарядка до 100% каждый день — всё равно не лучшая идея;

Быстрая зарядка — не страшна, если не делать её на почти разряженной или почти полной батарее;

В современных электромобилях уже есть жидкостное охлаждение и подготовка батареи к зарядке — эти технологии серьёзно снижают износ.

Поломки почти не случаются

За последние 10 лет менее 0,5% батарей вышли из строя. Это ничтожно мало. Особенно если вспомнить, сколько нервов и денег уходит на содержание бензиновой машины возрастом 10+ лет.

Электромобиль доживёт до пенсии

Итог прост: современные батареи надёжны. Они живут дольше, чем большинство людей держат свои машины. Даже спустя много лет электромобиль не превратится в тыкву, а продолжит выполнять свою задачу — возить вас с комфортом и без запаха бензина.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

