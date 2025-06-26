Незаметное правило ПДД, за нарушение которого штрафуют тысячами

Многие водители недоумевают: должен ли я выходить из машины, если этого хочет инспектор? На самом деле, всё зависит от ситуации. Давайте разберёмся, когда полицейский вправе предложить, а когда — требовать покинуть автомобиль.
Инспектор ДПС может попросить водителя выйти из машины, но в некоторых случаях это будет именно просьба, от которой можно отказаться. По закону водитель вправе остаться на месте, если:
Во всех этих случаях водитель может вежливо отказаться и остаться в машине.
Если инспектор не просто просит, а требует, то его действия должны основываться на конкретных основаниях, и тогда выход обязателен. Это касается таких ситуаций:
Если проигнорировать законное требование, это может обернуться штрафом до 1000 рублей или даже административным арестом до 15 суток (ст. 19.3 КоАП РФ).
Лучший способ не ошибиться — спросить прямо. Если инспектор ссылается на конкретные основания, это требование. Если говорит нейтрально или не может пояснить причины — это предложение, от которого можно отказаться.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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