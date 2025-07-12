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Бензин не дешевеет, но есть лазейка: водители делятся секретами экономии в поездках

Эксперты рассказали, как экономить топливо и деньги при автопутешествиях
3:35
Авто

Стиль управления автомобилем напрямую влияет на расходы на топливо. Плавное трогание с места, отсутствие резких ускорений и торможений могут снизить расход топлива до 20%. Поддержание постоянной скорости и торможение двигателем на спусках также помогают экономить. Например, уменьшение скорости на трассе всего на 10 км/ч способно сэкономить несколько литров бензина за долгую поездку.

Автомобиль
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль

Контроль давления в шинах — простая, но важная мера

Мало кто задумывается, что недостаточное давление в шинах увеличивает расход топлива на 2-4%. Перед выездом достаточно быстро проверить давление в шинах дома или на ближайшей заправке. Производители всегда указывают оптимальные параметры, которые нужно корректировать в зависимости от нагрузки автомобиля.

Уберите лишнее из багажника

Чем тяжелее автомобиль, тем больше топлива он расходует, особенно при использовании багажников на крыше и велокреплений, ухудшающих аэродинамику. Перед поездкой лучше избавиться от всего лишнего и использовать компактные системы хранения внутри салона.

Мониторинг цен на топливо поможет сэкономить

Сегодня есть десятки приложений, которые помогут найти заправку с самой низкой ценой. Среди них Gaspal, Essence&Co, Fuel Flash. Разница может достигать 20-30 центов за литр, особенно между заправками на трассах и в населённых пунктах. Заправляться лучше вне автомагистралей и в будние дни.

Альтернативные маршруты без платных дорог

Часто второстепенные дороги немного длиннее, но позволяют сэкономить на платных участках. Приложения ViaMichelin и Waze помогают рассчитать такие маршруты. Кроме того, движение по национальным дорогам позволяет увидеть больше природных красот и избежать шума придорожных сервисов.

Техническое состояние автомобиля

Перед длительным путешествием важно проверить состояние автомобиля: масло, фильтры, свечи зажигания, тормоза, кондиционер и систему охлаждения. Лучше сделать диагностику заранее, чтобы поездка прошла спокойно и без непредвиденных ремонтов.

Кондиционер — скрытая статья расходов

Использование кондиционера увеличивает расход топлива на 0,5-1,5 литра на 100 км. Поэтому лучше проветрить машину перед поездкой и выставить термостат на умеренные значения, например, 22-24°C. На низких скоростях экономнее открывать окна, а на высоких — лучше включать кондиционер, чтобы избежать лишнего сопротивления воздуха.

Поездки с попутчиками

Совместные поездки — самый эффективный способ сократить расходы. Расходы на топливо, платные дороги и парковки распределяются между всеми участниками поездки. Совместное использование автомобиля с друзьями или через специальные платформы даёт ощутимую экономию даже при коротких маршрутах.

Заранее планируйте парковку

Парковка в туристических местах может стоить дорого. Платформы Parkopedia и Seety помогут найти бесплатные или недорогие стоянки. Иногда выгоднее оставить машину на перехватывающей парковке и воспользоваться общественным транспортом.

Удачное время для выезда

Выезд в часы пик увеличивает расход топлива из-за пробок. Лучше выбирать время вне основных потоков, даже если придётся выехать раньше или позже намеченного времени. Так можно избежать пробок и снизить общий расход топлива.

Делайте отдых экономным и приятным

Экономия в дороге не означает жертвовать комфортом. Наоборот, грамотное планирование, техническая подготовка машины, использование современных технологий и совместные поездки помогают сократить расходы и делают путешествие более безопасным и спокойным. Пусть привычка экономить в дороге войдёт в постоянный арсенал ваших жизненных стратегий — и тогда любой отпуск принесёт только радость.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. 

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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