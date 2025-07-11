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Двигатель страдает молча: как популярная функция убивает турбину изнутри

Эксперты рассказали, когда лучше отключать Start & Stop в машине
2:44
Авто

Система Start & Stop давно стала привычным атрибутом современных автомобилей. Производители уверяют, что благодаря ей можно сократить расход топлива до 10%, а выбросы — до 8%. На первый взгляд — идеальное решение для экологии и кошелька водителя.

Сломанный двигатель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сломанный двигатель

Но действительно ли всё так радужно? Некоторые автоспециалисты уверены — за экономию топлива приходится платить износом важных компонентов двигателя.

Принцип прост: при остановке автомобиля — на светофоре, в пробке или перед пешеходным переходом — мотор автоматически глушится. Стоит нажать на сцепление или акселератор, как двигатель мгновенно запускается вновь.

Казалось бы, просто и удобно. Однако есть нюанс, о котором редко говорят в рекламных брошюрах.

Опасность для турбины

Главный удар система наносит по турбине. Эта деталь работает в экстремальных условиях — температура превышает 900 градусов, а скорость вращения доходит до 20 тысяч оборотов в минуту.

Когда двигатель выключается резко, прекращается циркуляция масла. Турбина продолжает вращаться ещё несколько секунд, но уже без смазки и охлаждения. Это приводит к перегреву, износу и постепенному разрушению её компонентов.

Что изменилось в новых автомобилях

Производители учли эти риски. Современные версии Start & Stop уже оснащены защитными алгоритмами. Система учитывает температуру двигателя и избегает отключения в тех случаях, когда это может повредить турбонаддув.

Кроме того, новые моторы снабжены улучшенными системами охлаждения и используют специальные масла с высокой термостойкостью. Это значительно снижает риски, но полностью их не устраняет.

Когда лучше отключить систему вручную

Автоэксперты советуют: если автомобиль только что работал под нагрузкой — например, после долгой поездки, активного движения по трассе или в горах — лучше временно отключить Start & Stop вручную.

Особенно это актуально для машин с турбированными двигателями. Дайте мотору поработать минуту-другую на холостых, чтобы масло остыло и продолжало циркулировать, защищая турбину от перегрева.

Система Start & Stop действительно помогает экономить топливо и снижает выбросы. Но при неправильной эксплуатации она способна сократить срок службы турбокомпрессора — одной из самых дорогих и важных деталей двигателя. Правильный подход — внимательно следить за условиями работы и не стесняться вручную отключать систему, когда это необходимо.

Уточнения

Турби́на - устройство с непрерывным рабочим процессом и с вращательным движением рабочего элемента, на котором происходит преобразование кинетической энергии и/или внутренней энергии рабочего тела (пара, газа, воды) в механическую работу на валу. Обычно представляет собой лопаточную машину, но бывают и безлопастные турбины такие как турбина Тесла.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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