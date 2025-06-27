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Мотор не тянет, салон скрипит: какие авто 2025 года разочаровали с первых дней

1:51
Авто

Новый год в автопроме начался с амбиций — громких презентаций, патриотических лозунгов и завышенных ожиданий. Но реальность быстро расставила всё по местам. Вот топ-5 моделей, которые на старте 2025-го разочаровали больше всего.

Lada Iskra
Фото: commons.wikimedia.org by Северский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Iskra

Lada Iskra — рестайлинг Granta с панорамной крышей

Обещали "новую страницу" для АвтоВАЗа, а на деле — тот же мотор, та же вялая динамика и скрипы в салоне. Ценник стартует от 1,2 млн, но отдачи никакой — уже идут скидки.

Москвич 5 — китайский кроссовер без изюминки

На базе JAC Sehol X6, но без сюрпризов. Дорогой, тесный, с жёсткой подвеской и унылым пластиком. Вялый старт продаж говорит сам за себя.

Volga C40 — "премиум" с китайской душой

Возрожденный бренд оказался просто перелицованным Changan. За 2,5 млн — посредственный салон, дёрганый робот и минимум локализации. Где тут Волга?

Jetour T1 — внедорожник только на словах

Выглядит брутально, но ни проходимости, ни надёжности. Бензиновый мотор слаб, гибрид — дорог и капризен, полный привод не справляется даже с просёлком.

Hyundai Initium — водород, но не для России

Амбициозный проект, но не ко времени. В стране нет заправок, цена — 5 млн. Владельцы довольны ходом, но где заливать топливо — загадка.

Что пошло не так

У всех одно общее: слишком много обещали и слишком мало дали. Нет ни вау-эффекта, ни реальной пользы. В 2025 году автолюбитель ищет либо надёжную дешевизну, либо продуманные технологии. А эти модели застряли между.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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