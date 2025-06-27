Блестит, но не едет: что не так с российскими авто 2025 года

1:39 Your browser does not support the audio element. Авто

2025 год подарил автосалонам много шума: новинки, громкие премьеры, блестящие кузова. Возвращение машин в шоурумы после кризиса выглядело как победа — но только на первый взгляд. За словом "новинка" часто прячутся старые азиатские модели с другим логотипом, собранные по лицензии, без особых улучшений. Платформы — из начала 2010-х, а из технологий — чаще всего "ретро".

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При этом ценники уверенно шагают вверх, порой догоняя стоимость моделей от мировых брендов, ушедших с рынка. Сложно поверить, но автомобили с минимальной комплектацией и без подушек безопасности продаются как "инновационные решения". Настоящих модернизаций мало, а маркетинг старается перекричать здравый смысл.

Цены формируются по принципу: "пока покупают — не дешевеем". В условиях ограниченного выбора и размытых скидок, клиенты всё чаще чувствуют, что платят за фантик, а не за содержание. Авто могут иметь разные логотипы, формы фар и названия комплектаций, но под капотом — одно и то же.

Качество страдает: проблемы с электроникой, сборка на скорую руку, дешёвые материалы, экономия на всём. На сервисах жалуются на задержки с запчастями, а гарантийный ремонт — как лотерея.

Российский автопром будто бы проснулся, но делает ставку на внешний блеск, забыв о главном — доверии. Всё больше покупателей понимают: "новая машина" — это не всегда шаг вперёд, а иногда — просто хорошо отреставрированное вчера.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

