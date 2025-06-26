Без сервиса и затрат: как восстановить яркость фар с помощью пасты и тряпки

Со временем фары большинства автомобилей теряют прозрачность. Они покрываются желтоватым налётом, становятся мутными и плохо пропускают свет. Это не просто портит внешний вид машины — в темноте такие фары хуже освещают дорогу, а значит, увеличивают риск аварии.
Специальные наборы для восстановления прозрачности фар стоят недёшево, а визит в автосервис — ещё дороже. К счастью, есть доступный и эффективный способ вернуть фарам яркость, и всё, что для этого нужно, вы найдёте у себя дома.
Оказывается, зубная паста — особенно белая, без гелевых добавок — отлично справляется с налётом на фарах. Её мелкие абразивные частицы аккуратно шлифуют поверхность, устраняя тусклость и следы времени.
Что нужно:
Как провести полировку фар самостоятельно:
Для усиления эффекта можно добавить немного пищевой соды в пасту — получится чуть более агрессивный состав, но использовать его нужно осторожно.
Обязательно проводите процедуру в тени: на солнце паста может быстро засохнуть, и будет трудно её смыть.
После полировки можно нанести защитный слой, например, воск — чтобы результат сохранился дольше.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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