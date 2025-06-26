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Без сервиса и затрат: как восстановить яркость фар с помощью пасты и тряпки

2:07
Авто

Со временем фары большинства автомобилей теряют прозрачность. Они покрываются желтоватым налётом, становятся мутными и плохо пропускают свет. Это не просто портит внешний вид машины — в темноте такие фары хуже освещают дорогу, а значит, увеличивают риск аварии.

Автомобиль на закате
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль на закате

Специальные наборы для восстановления прозрачности фар стоят недёшево, а визит в автосервис — ещё дороже. К счастью, есть доступный и эффективный способ вернуть фарам яркость, и всё, что для этого нужно, вы найдёте у себя дома.

Универсальное средство: обычная белая зубная паста

Оказывается, зубная паста — особенно белая, без гелевых добавок — отлично справляется с налётом на фарах. Её мелкие абразивные частицы аккуратно шлифуют поверхность, устраняя тусклость и следы времени.

Что нужно:

  • белая зубная паста (без отбеливающих кристаллов или цветных гелей);
  • старая зубная щётка или мягкая ткань;
  • немного воды;
  • сухая микрофибра для финальной полировки.

Как провести полировку фар самостоятельно:

  1. Нанесите зубную пасту на сухую поверхность фары — небольшого количества будет достаточно.
  2. Распределите средство по всей площади с помощью мягкой тряпочки или ненужной зубной щётки.
  3. Полируйте круговыми движениями в течение 2-3 минут. Не стоит давить слишком сильно — паста и так сделает своё дело.
  4. Смойте остатки средства водой и вытрите насухо микрофиброй.
  5. При необходимости процедуру можно повторить для лучшего результата.

Полезные советы

Для усиления эффекта можно добавить немного пищевой соды в пасту — получится чуть более агрессивный состав, но использовать его нужно осторожно.
Обязательно проводите процедуру в тени: на солнце паста может быстро засохнуть, и будет трудно её смыть.
После полировки можно нанести защитный слой, например, воск — чтобы результат сохранился дольше.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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