Без сервиса и затрат: как восстановить яркость фар с помощью пасты и тряпки

2:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Со временем фары большинства автомобилей теряют прозрачность. Они покрываются желтоватым налётом, становятся мутными и плохо пропускают свет. Это не просто портит внешний вид машины — в темноте такие фары хуже освещают дорогу, а значит, увеличивают риск аварии.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль на закате

Специальные наборы для восстановления прозрачности фар стоят недёшево, а визит в автосервис — ещё дороже. К счастью, есть доступный и эффективный способ вернуть фарам яркость, и всё, что для этого нужно, вы найдёте у себя дома.

Универсальное средство: обычная белая зубная паста

Оказывается, зубная паста — особенно белая, без гелевых добавок — отлично справляется с налётом на фарах. Её мелкие абразивные частицы аккуратно шлифуют поверхность, устраняя тусклость и следы времени.

Что нужно:

белая зубная паста (без отбеливающих кристаллов или цветных гелей);

старая зубная щётка или мягкая ткань;

немного воды;

сухая микрофибра для финальной полировки.

Как провести полировку фар самостоятельно:

Нанесите зубную пасту на сухую поверхность фары — небольшого количества будет достаточно. Распределите средство по всей площади с помощью мягкой тряпочки или ненужной зубной щётки. Полируйте круговыми движениями в течение 2-3 минут. Не стоит давить слишком сильно — паста и так сделает своё дело. Смойте остатки средства водой и вытрите насухо микрофиброй. При необходимости процедуру можно повторить для лучшего результата.

Полезные советы

Для усиления эффекта можно добавить немного пищевой соды в пасту — получится чуть более агрессивный состав, но использовать его нужно осторожно.

Обязательно проводите процедуру в тени: на солнце паста может быстро засохнуть, и будет трудно её смыть.

После полировки можно нанести защитный слой, например, воск — чтобы результат сохранился дольше.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

