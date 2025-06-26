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Никакой автохимии: как очистить лобовое стекло от табачного налёта

2:14
Авто

Многие водители по привычке курят прямо в салоне автомобиля. Казалось бы, личное дело каждого. Но у этой привычки есть целый набор неприятных последствий — и не только для лёгких.

Вейп
Фото: Pexels by Renz Macorol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вейп

Во-первых, стойкий табачный запах очень быстро въедается в обивку сидений, потолок, коврики и воздуховоды. Избавиться от него сложно даже после глубокой химчистки.

Во-вторых, табачный дым оседает на поверхностях, включая стёкла. Со временем окна покрываются тонким липким налётом, из-за которого они становятся мутными, тусклыми и теряют прозрачность.

Даже чистое стекло начинает казаться грязным — особенно в солнечную погоду или при свете фар в ночное время.

Простое и дешёвое средство против налёта на стёклах

Хорошая новость — не нужно тратиться на дорогую автохимию, чтобы вернуть стёклам первозданный блеск и прозрачность. С задачей справится обычный девятипроцентный столовый уксус, который можно купить в любом супермаркете или уже найти у себя дома.

Для приготовления раствора:

  • Возьмите одну часть уксуса.
  • Смешайте с тремя частями воды.
  • Перелейте состав в распылитель или просто нанесите на тряпку.

Это средство отлично растворяет жирные следы и налёт, который остаётся после табачного дыма.

Как правильно чистить стекло от табачного налёта:

  • Сначала распылите уксусный раствор на стекло.
  • Затем протрите поверхность мягкой микрофиброй или тряпкой.
  • После этого возьмите свернутую газету — да, обычную старую газету — и отполируйте стекло. Этот метод помогает избавиться от разводов и вернуть поверхности чистый блеск.

Не забудьте о безопасности

Работать с уксусом лучше в перчатках — чтобы защитить кожу рук. Также обязательно проветрите салон после обработки, особенно если чистите сразу все окна.

Кстати, эта процедура будет полезна не только курильщикам. Если вы часто ездите по пыльным дорогам, держите машину под солнцем или просто давно не чистили стёкла изнутри — обязательно попробуйте этот способ.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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