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Яму не объехал — подвеска в нокауте, кошелёк на грани истерики

Авто

К сожалению, далеко не все дороги радуют ровным асфальтом. Ямы, трещины, провалы в покрытии — всё это создаёт дополнительные трудности для водителя. Попадание в одну из таких ловушек может обернуться не только стрессом, но и дорогостоящим ремонтом.

Яма
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Яма

Проблема в том, что удар от неровности передаётся напрямую на подвеску, колёса и рулевое управление. А если скорость слишком высокая, то последствия могут быть самыми серьёзными — вплоть до потери контроля над автомобилем. Поэтому важно знать, как правильно действовать на разбитом участке дороги.

Стратегия при езде по плохому асфальту

Главное правило — стараться объезжать ямы, если это возможно и безопасно. Если есть запас по ширине полосы, а обгон или перестроение не создаёт угрозы — лучше аккуратно обойти препятствие. Но делать это резко и в последний момент нельзя.

Если объехать неровность не получается — действовать нужно грамотно:

  • Заранее снизьте скорость. Чем медленнее вы подъезжаете к яме, тем меньше будет сила удара.
  • Отпустите тормоз перед самой ямой. Да-да, не жмите на тормоз в момент проезда. Когда автомобиль едет на тормозе, подвеска становится жёсткой, и удар по ней получается максимальным. Отпустив тормоз заранее, вы позволите колёсам "отыграть" движение — нагрузка смягчается.
  • Не прибавляйте газ в момент проезда. Ускорение только усилит инерцию — и удар станет сильнее.

Если же вы заметили яму слишком поздно — и времени на торможение уже нет — не тормозите резко прямо перед ней. В таком случае безопаснее проехать неровность на той скорости, что есть, без лишних рывков.

Сохраняйте дистанцию и внимание

На разбитых дорогах особенно важно держать дистанцию до впереди идущих машин. Это даст вам обзор и время на реакцию. Если вы едете вплотную к бамперу другого авто, то заметите яму только в последний момент — а значит, не успеете ничего предпринять.

Также старайтесь держаться обеими руками за руль — чтобы быть готовым к возможному резкому толчку или уводу колеса. Плохие дороги — это не только испытание для машины, но и проверка водителя на внимательность и аккуратность.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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