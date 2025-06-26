Стресс за рулём уходит, когда перестаёшь думать о чужом мнении — вот почему

2:54 Your browser does not support the audio element. Авто

Для начинающего водителя каждая поездка — как маленькое испытание. Всё непривычно: педали, зеркала, потоки машин, сигналы сзади, дорожные знаки, которые мелькают один за другим. На первый взгляд кажется, что весь мир давит, подгоняет и ждёт, что ты вот-вот совершишь ошибку.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Агрессивная женщина в красном за рулем автомобиля

Сильное волнение в такие моменты — естественная реакция. Но именно из-за него начинаются самые обидные ошибки: неуверенные повороты, резкие торможения, путаница с педалями, промедление с троганием на светофоре. Хорошая новость: это всё можно контролировать.

Вот несколько простых, но действенных советов, которые помогут снизить тревожность и почувствовать себя увереннее на дороге.

Забудьте о чужом мнении

Многие новички за рулём остро переживают реакцию других водителей. Слыша гудок сзади или замечая, как кто-то резко обогнал, они начинают думать: "Наверное, я мешаю…", "Они на меня злятся…", "Я всех раздражаю…"

Такие мысли не просто бесполезны — они мешают сосредоточиться. Важно понять: практически каждый водитель когда-то был на вашем месте. Знак "Начинающий водитель" вызывает у большинства не раздражение, а понимание. Поэтому не стесняйтесь, не извиняйтесь мысленно за каждую ошибку. Просто делайте всё максимально аккуратно — и всё будет в порядке.

Отключите смартфон

Новичку и без того сложно держать внимание на дороге. Любое отвлечение может стать критичным. Смартфон — один из главных источников отвлечения, особенно когда звонок, сообщение или уведомление застают врасплох в напряжённой ситуации.

Перед тем как сесть за руль, выключите звук, уберите телефон подальше, а лучше — включите авиарежим. Первые поездки должны проходить в полной концентрации, без цифрового шума.

Учитесь радоваться мелочам

Каждый правильно выполненный манёвр — это шаг вперёд. Уверенно перестроились? Запарковались с первого раза? Спокойно проехали перекрёсток? Похвалите себя мысленно.

Не относитесь к обучению вождению как к тяжёлой повинности. Постарайтесь получать удовольствие от процесса: от понимания, как всё устроено, от своего роста, от свободы, которую даёт управление машиной. Это снизит напряжение и превратит страх в уверенность.

Страх уйдёт — опыт останется

Важно помнить: волнение — временно, а навык — навсегда. Чем больше вы ездите, тем меньше вы боитесь. А когда страх уйдёт, останется то, что действительно важно — умение принимать решения, видеть дорогу, понимать других участников движения и сохранять спокойствие в любой ситуации.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

