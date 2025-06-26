Уверенность хорошо, а бдительность лучше: как не стать жертвой самоуверенности

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Авто

Каждый водитель когда-то был новичком. Первые недели — это постоянный стресс: потные ладони, напряжённые плечи и тысячи мыслей в голове. Такое состояние неудивительно, ведь любая ошибка может привести к опасной ситуации. Постепенно, с накоплением опыта, приходит и уверенность.

Мужские руки на руле автомобиля
Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужские руки на руле автомобиля

Но здесь важно не перегнуть палку. Водительская уверенность — полезна. А вот самоуверенность за рулём — уже угроза.

Почему чрезмерное спокойствие может навредить

С опытом многие автомобилисты расслабляются. Они привыкают к маршрутам, движению, своей машине. И это нормально. Проблема в том, что привычка может перерасти в опасную беспечность. Такие водители чаще отвлекаются, нарушают правила "по мелочи", реже проверяют обстановку в зеркалах — ведь "и так всё под контролем".

Но на дороге никто не застрахован от неожиданностей: резкий манёвр другого водителя, пешеход, выбежавший на дорогу, или техническая неисправность. Даже 20 лет стажа не защитят от последствий, если в момент опасности вы "плыли" в своих мыслях.

Небольшое напряжение — залог внимательности

Это не значит, что нужно постоянно нервничать. Но лёгкое внутреннее напряжение полезно. Оно помогает сохранять концентрацию и быстро реагировать на изменение обстановки. Такой "контролируемый стресс" держит мозг в тонусе и не даёт впасть в механическое вождение "на автопилоте".

Даже опытному водителю нельзя расслабляться

По статистике, в аварии часто попадают именно водители со стажем. Не из-за незнания, а из-за переоценки своих возможностей. Они не ждут подвоха, проезжают на "авось", "успею проскочить", "я же знаю эту дорогу". И в какой-то момент опыт оборачивается против них.

Настоящее водительское мастерство — это не отсутствие волнения, а способность сохранять сосредоточенность, независимо от того, сколько километров вы проехали за жизнь.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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