Не тратьтесь на автохимию: шины снова блестят благодаря простому составу

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Каждый водитель хотя бы раз замечал: после мойки машина сияет, но вот резина выглядит тусклой и уставшей. Возникает желание вернуть колёсам насыщенный чёрный цвет и лёгкий глянцевый блеск. Специальные составы для этого существуют — их полно в автомагазинах. Но стоят они порой совсем недёшево.

Фото: Own work by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ колесо

К счастью, есть простой и доступный способ приготовить эффективное средство самостоятельно. Никакой автохимии — только недорогие компоненты из ближайшей аптеки.

Глицерин — главный ингредиент

Чтобы вернуть шинам прежний вид, вам понадобится глицерин. Это аптечное средство стоит совсем немного, продаётся почти в каждой аптеке и безопасно для кожи и резины. Именно глицерин станет основой самодельного "шампуня" для шин.

Для приготовления состава нужно смешать глицерин с водой в пропорции 1 к 5. То есть на одну часть глицерина — пять частей воды. Лучше использовать тёплую воду, тогда компоненты быстрее соединятся.

Как использовать домашний шампунь

Готовую смесь можно нанести на шину при помощи обычной губки или мягкой тряпки. Втирать средство нужно по всей боковой поверхности покрышки, равномерно распределяя. Уже через пару минут вы заметите, как резина темнеет и приобретает насыщенный, почти "новый" оттенок.

Не требуется никакого смывания — состав просто впитывается в поверхность, не оставляя разводов.

Дополнительный эффект: блеск и защита

Помимо глубокого цвета, глицерин придаёт шинам лёгкий блеск. А ещё он защищает резину от пересыхания и трещин. Это особенно актуально летом, когда шины регулярно подвергаются воздействию солнца и высоких температур.

Конечно, такой эффект не вечен — его хватает на несколько дней активной езды или одну-две мойки. Но зато средство стоит сущие копейки, а результат приятно радует глаз.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

