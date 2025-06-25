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Многие водители теряют деньги на заправке из-за одной забытой процедуры

2:14
Авто

Многие водители вспоминают о шинах только тогда, когда уже поздно — например, когда расход топлива внезапно "взлетает", машина начинает вести себя странно, или в крайних случаях — когда одно из колёс сдуто почти до нуля.

Заправка автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Заправка автомобиля

Между тем, состояние покрышек и уровень давления в них напрямую влияют не только на управляемость, но и на ваши расходы на топливо. Это не догадка, а реальный факт, подтверждённый практикой.

Давление в шинах: как оно влияет на расход топлива

Когда давление в покрышках ниже нормы, площадь контакта колеса с дорожным покрытием увеличивается. Казалось бы, мелочь — но из-за этого возрастает сопротивление качению. Машине приходится "работать" сильнее, чтобы двигаться с той же скоростью. И чем больше сопротивление, тем выше расход топлива.

В результате водитель сам, не замечая, увеличивает свои расходы. Заправки становятся всё более частыми, бак уходит быстрее, а в кошельке — всё меньше.

Сколько раз нужно проверять давление

Оптимальная частота — раз в месяц. Не стоит ждать, пока колесо визуально покажется "плоским" — на глаз определить отклонение сложно. Используйте манометр (или электронный датчик, если он встроен), чтобы убедиться, что давление соответствует нормам, указанным в инструкции к автомобилю или на специальной наклейке на кузове (обычно у двери водителя или в лючке бензобака).

Также проверку стоит проводить перед каждой длительной поездкой, особенно летом или зимой, когда температура сильно влияет на давление в шинах.

Не только недостаток — но и избыток давления вреден

Некоторые водители думают: "Прокачаю чуть больше — и будет надёжнее". Но это тоже ошибка. Перекачанные шины уменьшают площадь контакта с дорогой, и как следствие — снижают сцепление. Особенно опасно это зимой или на мокром покрытии.

Кроме того, избыточное давление ведёт к ускоренному износу протектора в центральной части и ухудшает комфорт при езде. Нормальное давление — это безопасность, экономия и ресурс ваших шин.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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