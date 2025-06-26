Способ разбить стекло и не пораниться: важный приём, который должен знать каждый

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От дорожно-транспортных происшествий не застрахован никто — даже самый аккуратный и опытный водитель. Именно поэтому каждому, кто водит автомобиль или регулярно ездит пассажиром, важно понимать, как вести себя в экстремальной ситуации.

Фото: wikipediа by АНТ Бережный, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ дтп

Особенно когда речь идёт о серьёзной аварии, после которой могут заклинить двери и стеклоподъёмники. В таких случаях на кону — здоровье, а порой и жизнь.

Когда покинуть машину необходимо немедленно

Если после аварии слышен резкий запах топлива или видна утечка горючего, медлить нельзя. Оставаться в автомобиле в такой ситуации крайне опасно. Первая задача — как можно скорее покинуть салон.

Но что делать, если двери не открываются, а окна — не опускаются? Ответ один: нужно разбить стекло. И тут главное — не навредить себе ещё больше.

Почему нельзя бить стекло кулаком

В стрессовом состоянии человек часто действует инстинктивно — и ошибочно. Например, многие начинают с силой колотить кулаком по стеклу, надеясь выбить его. Но такой подход может привести к серьёзным травмам: глубоким порезам, вывихам, а в ряде случаев — переломам.

Автомобильное стекло сделано из прочного закалённого материала. Оно не рассыпается от случайного удара. Более того, в аварийной ситуации у человека может быть снижена сила удара из-за шока или повреждений.

Как разбить стекло правильно и безопасно

Если стекло не опускается и двери заклинило, используйте подручные средства. Лучший вариант — снять подголовник с сиденья. У большинства моделей он легко вытаскивается, а его крепления из металлических штырей отлично подходят для разбивания боковых стёкол.

Целиться нужно не в центр, а ближе к краю стекла — в один и тот же угол. Так вероятность его разрушения будет выше, а риск пораниться — ниже. Разбивать лучше боковое стекло, а не лобовое: последнее гораздо прочнее.

Если рядом есть пассажиры, стоит предупредить их перед действием, чтобы избежать травм осколками. Также по возможности закройте лицо рукавом или одеждой — для защиты от стеклянной крошки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

