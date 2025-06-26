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Если клонит в сон в пути — есть 5 способов справиться до остановки

2:52
Авто

Долгие часы в дороге — настоящее испытание даже для опытного водителя. Монотонная трасса, стабильная скорость и тишина в салоне быстро убаюкивают. Через пару часов за рулём организм начинает сигнализировать: пора отдыхать. Сначала приходит лёгкая усталость, затем — зевота, а вскоре и сонливость.

Водитель ночью
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель ночью

Игнорировать эти симптомы опасно. Засыпающий водитель — одна из частых причин серьёзных аварий. Поэтому важно уметь вовремя распознать угрозу и предпринять меры. Да, лучший вариант — остановиться и отдохнуть. Но если до стоянки ещё далеко, можно попробовать несколько простых способов, которые помогут немного взбодриться.

Кофе — первое средство, но не всегда главное

Кофеин — классика жанра. Горячая чашка ароматного напитка даёт временный приток энергии и улучшает концентрацию. Однако действует он не сразу — эффект наступает примерно через 15-30 минут. Поэтому не стоит рассчитывать, что кофе спасёт мгновенно. И уж точно не стоит заменять им полноценный отдых.

Проветривание — кислород против усталости

Сонливость часто наступает в душной машине. Свежий воздух — ваш союзник. Откройте окно или включите кондиционер на обдув. Даже несколько минут притока прохлады могут освежить голову и прогнать зевоту. Главное — не переусердствовать, чтобы не простудиться.

Общение с пассажирами помогает, но осторожно

Лёгкий разговор с попутчиком может отвлечь от монотонности и не дать мозгу "отключиться". Главное — беседа должна быть спокойной и не уводить внимание от дороги. Не стоит спорить или активно жестикулировать — вы не в кафе, вы ведёте машину.

Громкая музыка и подпевание

Любимые ритмы — хороший способ взбодриться. Включите энергичную музыку, которую можно напевать или отбивать ритм. Но соблюдайте баланс: слишком громкий звук или резкие треки могут раздражать или мешать слышать дорожную обстановку.

Лимон — кислый, но эффективный

Самый неожиданный, но очень действенный способ — долька лимона. Кислота мгновенно активизирует рецепторы и взбадривает лучше любого энергетика. Её можно просто пожевать или положить под язык. Такой приёмчик — один из любимых у бывалых водителей на дальняках.

И главное — не геройствуйте

Если ни один из способов не помогает, не надо "дотерпеть". Лучше потратить 20 минут на короткий сон в придорожной зоне отдыха, чем рисковать жизнью. Вождение в состоянии сонливости по уровню опасности сравнимо с вождением в нетрезвом виде.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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