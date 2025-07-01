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Автоматический обман: как временные дорожные знаки стали оружием массовых штрафов

2:26
Авто

Ограничение 40 км/ч на пустой дороге может показаться шуткой — пока не придёт штраф на несколько тысяч рублей.

Временные дорожные знаки
Фото: commons.wikimedia.org by Michaelversatile, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Временные дорожные знаки

Сначала был здравый смысл — теперь автоматические штрафы

Раньше, если на дороге не было ям и рабочих, водители ориентировались на обстановку и снижали скорость по ситуации. Но теперь даже "виртуальный ремонт" — всего лишь пара временных знаков — может обернуться серьезным наказанием. В игру вступили камеры, и они не разбираются, есть ли работы на самом деле.

Знаки без смысла — штрафы по-настоящему

Даже на ровных трассах, где раньше спокойно ехали 90-100 км/ч, теперь могут появиться ограничения до 40. Водитель, решивший проигнорировать их как "ненастоящие", рискует:

  • получить штраф 750 рублей за превышение на 20-40 км/ч;

  • отдать до 3 750 рублей или даже лишиться прав при превышении на 60-80 км/ч;

  • нарваться на рецидив - если камера продолжает "штрафовать" уже после окончания работ.

Чем опасны такие участки

Помимо финансовых последствий, есть и реальная угроза безопасности. Водитель, заметив ограничение до 40 на пустой трассе, может резко тормозить — особенно в левом ряду. Это ведёт к:

  • резкому снижению скорости потока;

  • непредсказуемым манёврам других участников;

  • реальной угрозе аварий, особенно в темноте или при плохой погоде.

Почему это происходит

Многие временные знаки устанавливаются без чёткой координации. Формально они должны согласовываться с ГИБДД, но на деле:

  • не всегда успевают внести изменения в базы камер;

  • часто камеры обслуживают частные подрядчики, заинтересованные в объёме "письма счастья";

  • система может продолжать штрафовать, даже когда работы уже завершены.

Что можно сделать

  • Фиксируйте нарушение логики установки (например, на фото/видео), если знак не соответствует дорожной обстановке;

  • обжалуйте штраф - особенно если можете доказать, что работы не велись;

  • следите за официальными уведомлениями о ремонтных работах на участках, где часто ездите.

Иногда достаточно одного невнимательного дня, чтобы попасть в систему штрафов. Особенно, если за обочиной — не рабочие с отбойниками, а просто забытые знаки.

Уточнения

Дорожный знак - техническое средство безопасности дорожного движения, стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый у дороги для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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