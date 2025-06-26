Пассажир в такси без ремня? Вот кто заплатит штраф

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Иногда, чтобы сохранить себе жизнь, достаточно просто пристегнуться. И всё. Но многие продолжают пренебрегать этим простым действием — даже зная, к чему это может привести.

Фото: Freepik by yanalya is licensed under Рublic domain ремень безопасности

Госавтоинспекция Пензенской области напоминает: проезжая часть — зона повышенного риска.

"Пристегнись сам, напомни пассажиру и только после этого трогайся. Помни: дорога ошибок не прощает", — обращаются сотрудники ГИБДД к водителям.

Основные правила, которые стоит запомнить:

Никогда не пристёгивайтесь ремнём с перекрученными лентами.

Один ремень — для одного человека.

Не отклоняйте спинку кресла слишком сильно во время движения.

Даже на короткой поездке ремень — ваша страховка от беды. А ещё - защита от штрафа. В 2025 году водителю за игнорирование ремня грозит штраф 1 500 рублей, пассажиру — 500 рублей. Всё это — за нарушение пункта 2.1.2 ПДД.

Исключения — редкость

Да, бывают случаи, когда пристёгиваться не обязательно. Это касается только водителей и пассажиров с инвалидностью, если особенности здоровья не позволяют использовать ремни.

Но вот такси — совсем другое дело. И на переднем, и на заднем сидении — все обязаны быть пристёгнутыми. Ответственность лежит на водителе: если зафиксирует камера, штраф придёт владельцу машины. Но потеря денег — не самое страшное, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

А если случится авария

При лобовом столкновении ремень снижает риск смерти в 2,3 раза.

При боковом ударе — в 1,8 раза.

При опрокидывании машины — в 5 раз!

Вот почему каждое движение руки к ремню — это не формальность. Это шанс вернуться домой живым и невредимым.

Уточнения

Реме́нь безопа́сности — средство пассивной безопасности, предназначенное для удержания пассажира транспортного средства на месте в случае аварии либо внезапной остановки.

