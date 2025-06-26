Lada с панорамной крышей и беспроводной зарядкой — не фантастика

2:38 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда мировые автогиганты представляют очередную новинку, нас уже трудно удивить. Современные опции, комфорт, безопасность — всё это давно стало нормой. А вот когда нечто подобное демонстрирует Lada, это уже повод присмотреться.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салон машины, Lada XRAY

Новая Lada Azimut, показанная на ПМЭФ, стала не просто премьерой года в России — она бросила вызов привычному представлению о возможностях АвтоВАЗа. И если вы помните, какими были Granta и Kalina, то вас действительно удивит, что удалось уместить в "Азимут".

Панорамная крыша

Да-да, это больше не эксклюзив кроссоверов за 3 млн. Инженеры переработали платформу от Vesta, усилили кузов — и вот он, стеклянный потолок. Красиво? Безусловно. Практично? Сомнительно. Но для массового ВАЗа это настоящий прорыв.

Двузонный климат-контроль

Климат-контроль на Lada — не новость. Но теперь он умеет делить салон на две зоны. Не роскошь, конечно, но шаг вперёд. Особенно если вспомнить, с чего всё начиналось.

Электропривод багажника

Открывается кнопкой — звучит приятно. Особенно, когда руки заняты сумками. Пока что без активации ногой, но и это — огромный плюс для своего сегмента.

Обогрев боковых стёкол

Решение, которое редко встретишь даже в иномарках. А ведь в российских реалиях оно незаменимо. У "Азимута" теперь обогреваются не только лобовое, но и передние боковые стёкла. Шикарно.

Беспроводная зарядка

Если ваш смартфон поддерживает такой формат, вы в плюсе. Если нет — просто удобная ниша. Но кто бы подумал, что в Lada появится такая "фишка".

Электрорегулировки руля и сидений

Кнопки регулировки спинки и подушки — уже уровень. А вот электронастройка руля и вовсе выглядит неожиданно. Даже многие китайские бренды пока мимо.

Система выбора режимов движения

Полного привода нет, но есть имитация 4х4 — через адаптацию трансмиссии к покрытиям. Для снега, грязи, трассы — вполне рабочее решение.

Электрический ручник

Не шок, но символ новой эры для ВАЗа. Удобно, современно, приятно.

Каждая из этих опций — маленькая революция для бренда. "Азимут" не просто автомобиль, а заявка на совершенно новый уровень. Возможно, именно с него начнётся новая история отечественного автопрома.

Уточнения

Lada Azimut — компактный кроссовер Волжского автомобильного завода, представленный в 2025 году, и планируемый к производству в 2026 году.

