Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нервы на пределе! 3 лучших позы из йоги для снятия стресса
Роботы ловят грабителей: нейросеть смогла вычислять воров в супермаркетах
Роскошь на грани взрыва: что скрывает новый курорт на средиземноморском острове
Как лимон и парочка секретных ингредиентов превращают лосося в кулинарный шедевр — простые советы
Этот красивый сосед роз прогоняет вредителей быстрее любого средства
Иностранцам дали больше свободы: как теперь можно платить за газ
Оно скрывалась 780 000 лет подо льдом: новое существо нашли прямо у берегов Антарктиды
Обычные привычки, которые ежедневно разрушают ваши волосы — и вы даже не замечаете
Не Капри и не Амальфи: пляжный рай, о котором знают не все

Lada с панорамной крышей и беспроводной зарядкой — не фантастика

2:38
Авто

Когда мировые автогиганты представляют очередную новинку, нас уже трудно удивить. Современные опции, комфорт, безопасность — всё это давно стало нормой. А вот когда нечто подобное демонстрирует Lada, это уже повод присмотреться.

Салон машины, Lada XRAY
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салон машины, Lada XRAY

Новая Lada Azimut, показанная на ПМЭФ, стала не просто премьерой года в России — она бросила вызов привычному представлению о возможностях АвтоВАЗа. И если вы помните, какими были Granta и Kalina, то вас действительно удивит, что удалось уместить в "Азимут".

Панорамная крыша

Да-да, это больше не эксклюзив кроссоверов за 3 млн. Инженеры переработали платформу от Vesta, усилили кузов — и вот он, стеклянный потолок. Красиво? Безусловно. Практично? Сомнительно. Но для массового ВАЗа это настоящий прорыв.

Двузонный климат-контроль

Климат-контроль на Lada — не новость. Но теперь он умеет делить салон на две зоны. Не роскошь, конечно, но шаг вперёд. Особенно если вспомнить, с чего всё начиналось.

Электропривод багажника

Открывается кнопкой — звучит приятно. Особенно, когда руки заняты сумками. Пока что без активации ногой, но и это — огромный плюс для своего сегмента.

Обогрев боковых стёкол

Решение, которое редко встретишь даже в иномарках. А ведь в российских реалиях оно незаменимо. У "Азимута" теперь обогреваются не только лобовое, но и передние боковые стёкла. Шикарно.

Беспроводная зарядка

Если ваш смартфон поддерживает такой формат, вы в плюсе. Если нет — просто удобная ниша. Но кто бы подумал, что в Lada появится такая "фишка".

Электрорегулировки руля и сидений

Кнопки регулировки спинки и подушки — уже уровень. А вот электронастройка руля и вовсе выглядит неожиданно. Даже многие китайские бренды пока мимо.

Система выбора режимов движения

Полного привода нет, но есть имитация 4х4 — через адаптацию трансмиссии к покрытиям. Для снега, грязи, трассы — вполне рабочее решение.

Электрический ручник

Не шок, но символ новой эры для ВАЗа. Удобно, современно, приятно.

Каждая из этих опций — маленькая революция для бренда. "Азимут" не просто автомобиль, а заявка на совершенно новый уровень. Возможно, именно с него начнётся новая история отечественного автопрома.

Уточнения

Lada Azimut — компактный кроссовер Волжского автомобильного завода, представленный в 2025 году, и планируемый к производству в 2026 году.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Красота и стиль
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений Аудио 
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Наука и техника
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет Аудио 
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Экономика и бизнес
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему
Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему
Последние материалы
Lada с панорамной крышей и беспроводной зарядкой — не фантастика
Как лимон и парочка секретных ингредиентов превращают лосося в кулинарный шедевр — простые советы
Этот красивый сосед роз прогоняет вредителей быстрее любого средства
Иностранцам дали больше свободы: как теперь можно платить за газ
Оно скрывалась 780 000 лет подо льдом: новое существо нашли прямо у берегов Антарктиды
Обычные привычки, которые ежедневно разрушают ваши волосы — и вы даже не замечаете
Не Капри и не Амальфи: пляжный рай, о котором знают не все
Плюсы и минусы аппаратного ухода за лицом: почему одни в восторге, а другие жалеют
Всё ещё стираете на одном режиме? Эта привычка портит одежду быстрее, чем вы думаете
Супер-растяжка перед сном: эти 3 простых упражнения можно делать даже в постели
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.