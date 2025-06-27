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Опасные детали, которых полно в продаже: раскрыт главный обман на рынке автозапчастей

2:31
Авто

Поддельные автозапчасти — это не просто обман, а реальная угроза для автомобиля, водителя и пассажиров. Несмотря на строгие меры, рынок все еще переполнен контрафактом, который часто невозможно распознать на глаз.

автомобильные запчасти
Фото: Freepik by Various work tools on worktop is licensed under Рublic domain
автомобильные запчасти

Что подделывают чаще всего

Согласно данным Roads, почти 15% автозапчастей на вторичном рынке — это фальсификат. И чаще всего речь идет о самых ходовых расходниках:

  • моторные масла

  • масляные и воздушные фильтры

  • тормозные колодки

  • свечи зажигания

  • детали подвески

Причина проста — высокий спрос, быстрая оборачиваемость, доступность технологий. Внешне эти подделки часто не отличаются от оригинала. Но их характеристики могут быть фатально далеки от заявленных.

Что подделывают реже, но опаснее

Сложнее всего подделать компоненты, требующие точности и серьезных производственных мощностей:

  • электронные блоки управления

  • рулевые модули

  • элементы систем безопасности

Их реже подделывают, но и здесь есть нюанс — под видом "восстановленных" изделий часто продается некачественный контрафакт.

Самые опасные подделки

Наибольшую угрозу несут тормозные колодки и моторные масла с фильтрами. Они напрямую влияют на безопасность и состояние двигателя.

"Некачественные тормоза — это риск попасть в аварию. А плохое масло убивает двигатель изнутри", — предупреждают специалисты.

Подделывают даже кузов

Кузовные панели и внешние элементы также часто выпускаются в виде подделок. Проверить их происхождение сложно, ведь они не содержат сложных механизмов. Однако и здесь страдает качество — и внешний вид, и устойчивость к коррозии.

Почему подделки живучи

Производители контрафакта оправдываются:

"Эти запчасти не влияют напрямую на безопасность", — заявляют они.

Однако даже если они не ломают машину сразу, ресурс у них в 3-5 раз ниже, чем у оригинальных запчастей.

Как защититься от контрафакта

Основные советы просты:

  • Покупайте у проверенных поставщиков

  • Не верьте слишком низким ценам

  • Запрашивайте документы и сертификаты

  • Избегайте деталей "неизвестного бренда"

Контрафакт может ударить не только по кошельку, но и по вашей безопасности. Особенно если речь идет о тормозах, рулевом управлении, подвеске, двигателе или трансмиссии.

Уточнения

Запасная часть запасная часть (изделие) — изделие, являющееся составной часть более крупного (составного) изделия, предназначенное для замены такой же части с целью ремонта (см. также ЗИП).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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