Опасные детали, которых полно в продаже: раскрыт главный обман на рынке автозапчастей

Поддельные автозапчасти — это не просто обман, а реальная угроза для автомобиля, водителя и пассажиров. Несмотря на строгие меры, рынок все еще переполнен контрафактом, который часто невозможно распознать на глаз.
Согласно данным Roads, почти 15% автозапчастей на вторичном рынке — это фальсификат. И чаще всего речь идет о самых ходовых расходниках:
моторные масла
масляные и воздушные фильтры
тормозные колодки
свечи зажигания
детали подвески
Причина проста — высокий спрос, быстрая оборачиваемость, доступность технологий. Внешне эти подделки часто не отличаются от оригинала. Но их характеристики могут быть фатально далеки от заявленных.
Сложнее всего подделать компоненты, требующие точности и серьезных производственных мощностей:
электронные блоки управления
рулевые модули
элементы систем безопасности
Их реже подделывают, но и здесь есть нюанс — под видом "восстановленных" изделий часто продается некачественный контрафакт.
Наибольшую угрозу несут тормозные колодки и моторные масла с фильтрами. Они напрямую влияют на безопасность и состояние двигателя.
"Некачественные тормоза — это риск попасть в аварию. А плохое масло убивает двигатель изнутри", — предупреждают специалисты.
Кузовные панели и внешние элементы также часто выпускаются в виде подделок. Проверить их происхождение сложно, ведь они не содержат сложных механизмов. Однако и здесь страдает качество — и внешний вид, и устойчивость к коррозии.
Производители контрафакта оправдываются:
"Эти запчасти не влияют напрямую на безопасность", — заявляют они.
Однако даже если они не ломают машину сразу, ресурс у них в 3-5 раз ниже, чем у оригинальных запчастей.
Основные советы просты:
Покупайте у проверенных поставщиков
Не верьте слишком низким ценам
Запрашивайте документы и сертификаты
Избегайте деталей "неизвестного бренда"
Контрафакт может ударить не только по кошельку, но и по вашей безопасности. Особенно если речь идет о тормозах, рулевом управлении, подвеске, двигателе или трансмиссии.
Запасная часть — запасная часть (изделие) — изделие, являющееся составной часть более крупного (составного) изделия, предназначенное для замены такой же части с целью ремонта (см. также ЗИП).
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