Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы не знаете, почему ваша капуста не завязывается? Эти лайфхаки изменят всё
Устроил цифровой шторм: Джастин Бибер напугал фанатов неоднозначным поведением в соцсетях
Как правильно делать пилинг летом: 3 правила, о которых не знают многие
Сбежавший из России Покровский* обрушился с критикой на Нью-Йорк: крысы, запах мочи и мусор
1,2 трлн прибыли, но без дивидендов: почему акционеры Газпрома проголосовали против выплат
До трёх часов ожидания: когда не стоит ехать через Крымский мост
Голос, хвост, моргание — как кошка передаёт свои желания напрямую вам
Секреты Гарудасаны: вот почему ее полезно практиковать каждому, кто много сидит
Капля сливок и ложка терпения — и треска не кажется скучной: гениальный приём ленивых кулинаров

Новая схема мошенничества на парковках в Европе: QR-код, который крадёт деньги за пару секунд

2:17
Авто

Благодаря развитию технологий, оплачивать парковку в городах Европы теперь можно буквально в пару касаний — через приложения на смартфоне. Однако это удобство оказалось отличной возможностью для мошенников, которые научились извлекать из него максимум выгоды за ваш счёт.

Платная парковка
Фото: commons.wikimedia.org by DanTD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Платная парковка

Как действует схема

Чаще всего возле паркоматов размещён QR-код, ведущий на загрузку официального приложения для Android или iOS. Но именно этот QR-код становится слабым местом.

"Воры размещают наклейку с другим кодом поверх настоящего QR-кода на парковке" — предупреждает полиция.

Этот фальшивый код перенаправляет вас на фишинговый сайт, который визуально копирует официальный. На нём водителя просят ввести номер кредитной карты, срок действия и CVV-код — якобы для быстрой оплаты парковки.

Почему это срабатывает

Человек, торопящийся на встречу или просто желающий оплатить парковку и уйти по делам, не всегда внимательно смотрит на адрес сайта. Он вводит данные, думая, что взаимодействует с официальным приложением, — и деньги с карты утекают за считанные минуты.

"Сайт, на котором он вводит данные своей кредитной карты, является не чем иным, как 'фишинговой' страницей" — сообщает источник.

Подобные приёмы уже были замечены на станциях зарядки электромобилей, где применялись похожие механизмы обмана.

Как защитить себя

Избежать потери денег просто, если соблюдать несколько правил:

  • Не сканируйте QR-коды с подозрительных или временных наклеек, особенно если они выглядят как-то неаккуратно.

  • Не вводите свои банковские данные сразу после сканирования — особенно если адрес сайта вам не знаком.

  • При малейшем сомнении вводите нужный сайт вручную в браузере — это безопаснее.

Мошенники становятся хитрее

QR-коды — удобный инструмент, но именно их простота делает их уязвимыми. Поэтому стоит быть особенно внимательным на парковках, даже если вы уверены, что приложение давно установлено и безопасно. QR-коды, найденные на улице, всегда следует оценивать с осторожностью.

Уточнения

QR-код (англ. Quick Response code — «код быстрого отклика»; сокр. QR code) — тип матричных штриховых кодов (или двумерных штриховых кодов), изначально разработанных для автомобильной промышленности Японии.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Домашние животные
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах Аудио 
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Наука и техника
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Домашние животные
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть Аудио 
Популярное
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно

Могут ли волки и лисы дать потомство? Учёные объясняют, почему такой гибрид невозможен, и разбирают редкие случаи скрещивания собак с другими видами.

Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Поливаю этим макароны, картошку и курицу — муж просит добавки: сливочный соус из простых продуктов
Поливаю этим макароны, картошку и курицу — муж просит добавки: сливочный соус из простых продуктов
Последние материалы
Брутальность в декоре — новый шик: как создать бетонную вазу своими руками
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит
Свечи зажигания — маленькая ошибка, большая беда: как не угробить мотор своими руками
Тайны древних Анд: как стабильность и инновации изменили судьбу целых цивилизаций
Пахнет тревогой: как обычное дыхание может рассказать о болезни, которую врачи ищут годами
Лучшие кулинарные лайфхаки для приготовления котлет, которые не разваливаются на сковороде
Сэм Рокуэлл годами получает гонорары за фильм, где его нет: курьёз Голливуда
Масло, стринги и пилинг: троица, которая рушит гладкость за минуту
Тайные завтраки и отдельные квартиры: что скрывают помолвленные Муцениеце и Дранга
Премии на пенсию: почему россияне готовы делиться своими бонусами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.