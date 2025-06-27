Новая схема мошенничества на парковках в Европе: QR-код, который крадёт деньги за пару секунд

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Благодаря развитию технологий, оплачивать парковку в городах Европы теперь можно буквально в пару касаний — через приложения на смартфоне. Однако это удобство оказалось отличной возможностью для мошенников, которые научились извлекать из него максимум выгоды за ваш счёт.

Фото: commons.wikimedia.org by DanTD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Платная парковка

Как действует схема

Чаще всего возле паркоматов размещён QR-код, ведущий на загрузку официального приложения для Android или iOS. Но именно этот QR-код становится слабым местом.

"Воры размещают наклейку с другим кодом поверх настоящего QR-кода на парковке" — предупреждает полиция.

Этот фальшивый код перенаправляет вас на фишинговый сайт, который визуально копирует официальный. На нём водителя просят ввести номер кредитной карты, срок действия и CVV-код — якобы для быстрой оплаты парковки.

Почему это срабатывает

Человек, торопящийся на встречу или просто желающий оплатить парковку и уйти по делам, не всегда внимательно смотрит на адрес сайта. Он вводит данные, думая, что взаимодействует с официальным приложением, — и деньги с карты утекают за считанные минуты.

"Сайт, на котором он вводит данные своей кредитной карты, является не чем иным, как 'фишинговой' страницей" — сообщает источник.

Подобные приёмы уже были замечены на станциях зарядки электромобилей, где применялись похожие механизмы обмана.

Как защитить себя

Избежать потери денег просто, если соблюдать несколько правил:

Не сканируйте QR-коды с подозрительных или временных наклеек, особенно если они выглядят как-то неаккуратно.

Не вводите свои банковские данные сразу после сканирования — особенно если адрес сайта вам не знаком.

При малейшем сомнении вводите нужный сайт вручную в браузере — это безопаснее.

Мошенники становятся хитрее

QR-коды — удобный инструмент, но именно их простота делает их уязвимыми. Поэтому стоит быть особенно внимательным на парковках, даже если вы уверены, что приложение давно установлено и безопасно. QR-коды, найденные на улице, всегда следует оценивать с осторожностью.

Уточнения

QR-код (англ. Quick Response code — «код быстрого отклика»; сокр. QR code) — тип матричных штриховых кодов (или двумерных штриховых кодов), изначально разработанных для автомобильной промышленности Японии.

